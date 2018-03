' Non ho visto portare la marijuana | ma sentivo l' odore' | la rivelazione di Chiara Nasti a

Chiara Nasti e il canna gate : 'Non ho visto qualcuno portare l'erba - sentivo l'odore. Ora è meglio dire la verità...' : MILANO - 'Io non ho visto qualcuno portare l'erba, ma sentivo l'odore perché a questo punto è meglio dire la verità. sentivo l'odore, e su questo non ci piove perché si è capito che hanno fumato, ma ...

Chiara Nasti e il canna gate : 'Non ho visto qualcuno portare l'erba - sentivo l'odore. Ora è meglio dire la verità...' : MILANO - 'Io non ho visto qualcuno portare l'erba, ma sentivo l'odore perché a questo punto è meglio dire la verità. sentivo l'odore, e su questo non ci piove perché si è capito che hanno fumato, ma ...

Elezioni - Boccia (Confindustria) : ‘M5s sono democratici - Non fanno paura’. Marchionne : ‘Abbiamo visto di peggio’ : Niente panico. Non c’è nessuna catastrofe economica in arrivo. Il M5S è “un partito democratico, non fa paura”. Parola del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, commentando i risultati elettorali. “Salvini e Di Maio non li conosco, non mi spaventano”, ha aggiunto poco dopo dal Salone dell’Auto di Ginevra Sergio Marchionne. “Paura del M5S? Ne abbiamo passate di peggio”. “Un po’ era ...

Sergio Marchionne : "I nuovi Non mi spaventano. M5S? Visto di peggio. Renzi? Irriconoscibile" : I nuovi protagonisti della politica italiana "non li conosco" ma "non mi spaventano, ne abbiamo passate di peggio". Lo ha affermato l'ad di Fca Sergio Marchionne in conferenza stampa al Salone dell'auto di Ginevra, tenendosi sulla stessa linea di Confindustria nel giudizio sull'affermazione di M5S e Lega alle elezioni politiche."Ho una grandissima fiducia che il Paese ce la farà e troverà il modo di andare avanti. Il presidente ...

Elezioni - perché i social network Non hanno previsto il risultato : Foto Claudio Furlan / lapresse L’attentato a Macerata e lo scandalo della rimborsopoli grillina. Sono questi gli eventi che hanno indotto in errore l’algoritmo di Voices from the Blogs. E ha portato a delle proiezioni e a dei social poll che sono poi stati smentiti dai fatti, arrivando a un risultato molto distante da quello uscito in realtà dalle urne. “Io credo che sostanzialmente gli errori siano stati due”, ci ...

“Esci da quella maledetta stanza”. Morte Davide Astori - strazio infinito. Non lo hanno visto arrivare - si sono insospettiti e così hanno scoperto che se n’era andato per sempre. Ora quelle parole struggenti che rimbombano : Domenica 4 marzo 2018 sarà per sempre ricordata come una domenica tragica. quella domenica in cui è venuto a mancare Davide Astori, il giovane e amatissimo capitano della Fiorentina. Astori è morto nella notte tra sabato e domenica, probabilmente per arresto cardio-circolatorio. Ma le cause del decesso saranno approfondite dall’autopsia. Nel frattempo la procura ha aperto un fascicolo per “omicidio colposo”. Bisogna andare a fondo e capire cosa ...

Spal - Kurtic protesta : 'Donsah da rosso - Non so cosa abbiano visto gli arbitri' : Jasmin Kurtic , centrocampista della Spal , parla a Sky Sport nell'intervallo della sfida contro il Bologna: 'Gara combattuta? Sì bisogna dare ancora di più su un campo difficile. Dobbiamo arrivare primi sulle seconde palle e dobbiamo cercare di fare gol ...

“Caro Mauro - ti consolo io”. La proposta hot indirizzata a Icardi dopo le voci di crisi con la moglie Wanda Nara. Lei - star super sexy - Non esita un attimo a farsi avanti. E pubblica una foto che sicuramente anche il bomber argentino avrà visto (e rivisto) con molta ‘attenzione’… : La vita privata dei vip, di quelli davvero degni di questo nome si intende, è per natura al centro di pettegolezzi di ogni tipo, con le insinuazioni anche più assurde a prendere rapidamente piede e diffondersi, in epoca social, di tastiera in tastiera. Un po’ quello che è successo di recente alla bizzarra vicenda che ha avuto come protagonisti il capitano e attaccante dell’Inter Mauro Icardi e la consorte Wanda Nara, accusata ...

Ci scommettiamo : Non hai mai visto questo attrezzo e Non hai idea di cosa sia. Beh - sappi che sei vuoi essere bellissima (e sana) dovresti usarlo ogni giorno. Ma fai attenzione a dosare la forza… : Si chiama Tongue cleaner (o tongue scraper) e tutti dovrebbero averne uno in casa. Che roba è? Un qualcosa che dovrebbe entrare a far parte della beauty routine di ogni persona. La mattina ci facciamo la doccia, ci laviamo i denti, laviamo le nostre parti intime, insomma ci liberiamo di tutti i batteri e di tutte le impurità. Quasi tutte. Perché sono pochissime le persone che eliminano i batteri dalla propria lingua. Già, l’attrezzo che vi ...

JUSTINE MATTERA/ "Paolo Limiti? L'ultimo anno - Non l'ho visto - Non voleva farsi vedere debole e provato" : JUSTINE MATTERA, Paolo Limiti: l'attrice e showgirl, ex moglie del popolare conduttore scomparso nel giugno 2017, è stata intervistata dal settimanale Diva e Donna.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 13:29:00 GMT)