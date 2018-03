Nier Automata | l' ultimo segreto del gioco dev' essere ancora scoperto

Gli sviluppatori di Nier : Automata tra i protagonisti della GDC 2018 : La prossima Game Developers Conference 2018 fissata per il mese di marzo è stata recentemente lo sfondo di una polemica con protagonista Nolan Bushnell, il quale doveva essere premiato all'evento con il prestigioso Pioneer Award, ma in seguito il riconoscimento è stato revocato per accuse di molestie sessuali.Tuttavia, la GDC 2018 sarà un'importante occasione per scoprire interessanti dettagli su attesi giochi: ad esempio nel corso della ...

Nier : Automata non ha ricevuto alcun aggiornamento per PC dal giorno del lancio : Se il 2017 è stato un anno memorabile per quanto le riguarda le uscite su console e PC, per quest'ultima piattaforma non sono mancate anche diverse delusioni, fa notare DSOgaming.Questo potrebbe essere il caso proprio di Nier: Automata, gioco che in assoluto ha funzionato bene collezionando ottimi voti dalla critica, ma con evidenti problemi per quanto riguarda l'ottimizzazione su PC.Il titolo è stato rilasciato a marzo del 2017, e da allora non ...