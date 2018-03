Nicola Zingaretti | Elezioni Lazio 2018 “Vittoria importante nel giorno della sconfitta

Nel Lazio ha vinto Nicola Zingaretti : Ma il suo vantaggio sugli altri candidati è stato molto piccolo e probabilmente non avrà la maggioranza assoluta nel Consiglio regionale The post Nel Lazio ha vinto Nicola Zingaretti appeared first on Il Post.

Nicola Zingaretti scrive la storia : unico Governatore ad essere riconfermato : Nicola Zingaretti (centrosinistra) ottiene una riconferma sofferta. Mai un Governatore del Lazio era stato riconfermato. Dopo avere superato Stefano Parisi

Risultati Lazio Elezioni Regionali 2018/ Diretta - Nicola Zingaretti ha vinto : "Risultato storico" : Risultati Elezioni Regionali Lazio 2018, oggi 5 marzo 2018: exit poll e voti reali per i candidati alla presidenza della Regione Zingaretti e Parisi. Dati spoglio e verdetti

Elezioni regionali Lazio 2018 - trionfa Nicola Zingaretti : ... un'identità per chi si sente da questa parte del campo, all'insegna del rispetto delle differenze e nella piena condivisione del valore delle differenze, che unite in un'unica cultura politica non ...

Pd - il modello Lazio per la ripartenza del centrosinistra : “Con Nicola Zingaretti come leader” : Massimiliano Smeriglio, vice presidente uscente della Regione Lazio e già vicino a Giuliano Pisapia, apre alla possibilità di esportare il modello Lazio al “campo progressista” nazionale. Con Nicola Zingaretti come leader. “Se le cose dovessero andare come sembra, ovvero con una vittoria con un margine non altissimo, in questa situazione di straripamento di M5S e destre estreme, nel Lazio abbiamo fatto un miracolo”. La ...

Nicola Zingaretti tiene il Lazio : Roma, 5 mar. , askanews, Nicola Zingaretti verso la riconquista della Regione Lazio. A Roma, a piazza di Pietra nel Tempio di Adriano, esattamente come accadde nel 2013, era febbraio, tutto è pronto e ...

Nicola Zingaretti - ELEZIONI LAZIO 2018/ Governatore Pd vicino a riconferma - ma senza maggioranza : ecco perchè : NICOLA ZINGARETTI, ELEZIONI LAZIO 2018: vicina riconferma, ultime notizie sulla sfida con Roberta Lombardi e Stefano Parisi molto vicini. Governatore bis ma senza maggioranza: ecco perchè

Exit poll - Lombardia : Fontana primo com 38%-42% - nel Lazio Nicola Zingaretti è in testa con 30%-34% : Lo spoglio reale inizierà domani alle 14, ma i primi Exit poll danno il candidato governatore del centrodestra vincitore su Giorgio Gori, l'uomo scelto dal centrosinistra, mentre nel Lazio è avanti Zingaretti

Nicola Zingaretti : "Segretario? Io sono il candidato alla Regione Lazio" : "Segretario? Io sono il candidato della coalizione di centrosinistra alla Regione Lazio". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e candidato del centrosinistra, Nicola...

Sanità - trasporti - giovani : il programma di Nicola Zingaretti per il Lazio : C'è tutta una nuova programmazione, che è già iniziata, ed è finalizzata a costruire un maggiore rapporto tra scienza, ricerca, università e innovazione e un nuovo modo di produrre per creare lavoro. ...

Gli scontenti nel Pd guardano a Zingaretti - con Prodi federatore di centrosinistra - : se Renzi perde - l'alternativa è Nicola - Lazio sfida ... : "In questi anni la prospettiva della centralità della sfida ambientale si è molto rafforzata nel mondo", scrive. E via con gli esempi dei leader mondiali che, ad "eccezione di Trump, si sono mossi su ...

Ma gli scontenti nel Pd guardano a Nicola Zingaretti (con Prodi federatore di centrosinistra) : se Renzi perde - l'alternativa è Nicola - Lazio sfida nazionale : "Quello di Romano Prodi non è un endorsement a Renzi. Il professore si è semplicemente voluto porre come federatore del centrosinistra anche per la fase che verrà dopo il voto del 4 marzo". Nel Pd il partito del 5 marzo è già al lavoro. Al di fuori della ridotta Renziana del partito, i musi lunghi per 'l'operazione liste' non vanno via. Da queste parti si esaltano i toni critici del prof bolognese nei confronti ...

Lazio - Maroni : con Nicola Zingaretti abbiamo collaborato molto : Roma, 17 gen. (askanews) Nicola Zingaretti? 'abbiamo collaborato su tanti fronti'. A parlare è Roberto Maroni, ospite in collegamento da Milano a Radio Radio, che, nel confessare di invidiare le ...