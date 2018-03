Niall Horan | i suoi primi piani nel video di “On the Loose” ti manderanno k o

Niall Horan e Hailee Steinfeld complici a un concerto - si riaccendono i gossip sulla coppia : L’ultima uscita di Niall Horan e Hailee Steinfeld non è passata inosservata e ha iniziato ad alimentare di nuovo i rumors che li vorrebbero fidanzati. I due cantanti sono stati visti insieme a un concerto dei Backstreet Boys al Planet Hollywood di Las Vegas. Una fan – ninergrl6 – ha postato alcuni video in cui si vedono Niall e Hailee ballare, cantare e scherzare tra loro, con tanta complicità. One more vid of ...

Niall Horan fidanzato con Hailee Steinfeld? Gli aggiornamenti sulla coppia - tra rumor e foto insieme : Niall Horan fidanzato con Hailee Steinfeld? Il rumor circola in rete da qualche periodo, a seguito della loro partecipazione agli American Music Awards 2017 lo scorso dicembre. Né l'ex membro degli One Direction, né la cantante ed attrice statunitense (Il Grinta, Romeo And Juliet, Ender's Game) hanno smentito il gossip, anzi, sembrano proprio alimentarlo! La sera scorsa, Niall e Hailee sono stati avvistati e fotografati insieme al concerto ...

Testo e audio di On The Loose - il nuovo singolo di Niall Horan dall’album Flicker prima dei concerti in Italia : Testo e audio di On The Loose, il nuovo singolo di Niall Horan, sono disponibili in questo articolo. On The Loose è il nuovo brano che il cantante degli One Direction rilascia da solista, nel suo percorso in solitaria che lo ha portato ad intraprendere una carriera parallela a quella nella band anglo-irlandese degli One Direction. On The Loose è la prima canzone dell’album di debutto da solista di Niall Horan, Flicker, che ha visto la luce lo ...

Shawn Mendes ha promesso ai fan che ci sarà una collaborazione con Niall Horan : Ormai da mesi Shawn Mendes è impegnatissimo a lavorare al suo nuovo disco di inediti (dai un’occhiata qui agli ultimi aggiornamenti). [arc id=”a22f2012-96f9-11e7-9a25-a4badb20dab5″] Tra una session e l’altra in studio, il cantante di “Illuminate” ha rilasciato un’interessante intervista al magazine ET, facendo una dichiarazione che ti farà saltare dalla sedia. Shawn ha confermato che ci sarà una ...

Hailee Steinfeld e Niall Horan : l’attrice replica ai gossip : L’ipotetica coppia Hailee Steinfeld e Niall Horan piace moltissimo ai fan e adesso l’attrice ha detto la sua sui rumors che li vorrebbero fidanzati! Amici o qualcosa di più? Guarda cos’ha detto Hailee nel video! [arc id=”5e7a5345-a471-4b17-9661-617a792d88c5″] Insomma, nessuna conferma e nessuna smentita: Hailee Steinfeld è stata più che diplomatica. Non resta che aspettare di vedere come si evolveranno le ...

Niall Horan : Camila Cabello è scoppiata a piangere la prima volta che lo ha incontrato : Niall Horan ha raccontato un aneddoto incredibile che riguarda il primo incontro con Camila Cabello! Indietro tutta al 2012, quando gli One Direction stavano conquistando il mercato americano con “What Makes You Beautiful” e nel frattempo Camila, con Ally Brooke, Normani Kordei, Dinah Jane e Lauren Jauregui erano appena state riunite sotto il nome di Fifth Harmony. [arc ...

Niall Horan fan di Stranger Things - lo scambio di messaggi con Millie Bobby Brown : “Ne sono ossessionato” : Niall Horan fan di Stranger Things! Il cantante, ex componente degli One Direction attualmente in pausa, ha manifestato attraverso i social la sua ossessione per la nuova serie tv statunitense prodotta per la piattaforma di servizio streaming Netflix. A notarlo, la strepitosa Millie Bobby Brown, attrice di punta della serie tv di Netflix prodotta dai fratelli Duffer, che nella serie televisiva interpreta il ruolo di Undici, e sotto i ...