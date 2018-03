New York o Londra? L' erede al trono in viaggio per scegliere la sede per la Ipo del secolo

New York : senza freni E*Trade Financial : Ottima performance per E*Trade Financial , che scambia in rialzo del 2,64%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che E*Trade Financial mantiene forza ...

A New York corre First Solar : Ottima performance per First Solar , che scambia in rialzo del 2,18%. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di First Solar rispetto all'indice,...

Vola a New York Marathon Petroleum : Grande giornata per Marathon Petroleum , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,33%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marathon Petroleum evidenzia un andamento più marcato ...

Via alla New York Art Week 2018. Qui una guida alle fiere : 75 gallerie internazionali e un programma mirato di eventi speciali, spettacoli e conferenze per la più storicizzata di tutte le fiere collaterali newyorchesi. Le gallerie italiane presenti sono: ...

New York : senza freni Frontier Communications : Grande giornata per Frontier Communications , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,85%. L'andamento di Frontier Communications nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza ...

Tie-Break Tens - super Svitolina : domina il tie-break a New York : ROMA - C'è la firma di Elina Svitolina in calce alla prima volta assoluta del tie-break Tens negli Stati Uniti. Sulla scia del grande successo registrato a Melbourne lo scorso gennaio, sono state le ...

Borsa New York chiude positiva - Dj +1 - 40% : Chiusura in territorio positivo per Wall Street. Il Dow Jones sale dell'1,40% a 24.881,89 punti, il Nasdaq avanza dell'1,00% a 7.330,70 punti mentr...

Crolla a New York Movado : In forte ribasso la big statunitense degli orologi di lusso , che mostra un disastroso -2,35%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Movado più ...

Rosario Brucato conquista Los Angeles e New York con 'The Different Being' : Il #Cortometraggio " The Different Being " del regista Rosario Brucato sempre più apprezzato a livello internazionale. Nei giorni scorsi il trentaquattrenne di Nicosia ha vinto il Platinum Award nella ...

TV - RAI5 : New York nell’ultimo episodio della serie “Tre città - un secolo” : New York, 1951. La Seconda guerra mondiale è alle spalle, nell’aria si respira voglia di novità e trasgressione. Una nuova generazione di artisti americani prepara il cammino verso quella che sarà la rivoluzione culturale degli Anni Sessanta. Sono i temi al centro dell’ultimo episodio della serie “Tre città, un secolo”, in onda lunedì 5 marzo alle 21.15 su RAI5. Nei locali della Grande Mela i più grandi jazzisti cambiano per sempre la ...

NBA - Philadelphia rimonta e vince ancora - Clippers in scioltezza contro New York : Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 110-99 IL TABELLINO La crescita di una giovane squadra con ambizioni di titolo in futuro non si vede solamente dai picchi di rendimento, ma dalla continuità di ...

Quella New York sospesa tra grattacieli e caos estetico : New York è eterna solo nella sua mutevolezza: ogni edificio è provvisorio, e questo, in fondo, costituisce il suo patetico richiamo: l'anonimità transeunte di cui si misura il valore in cifre di dollari resi. Persino la Lever House il primo esempio di architettura moderna nella città e con lei il Palazzo dell'ONU, la recentissima banca di Skidmore Owing e Merrill, il grattacielo di Lescaze in costruzione sulla terza Avenue, e gli altri ...

Fed New York : 'Quattro rialzi dei tassi quest'anno sarebbe processo graduale' : La pensa cosí William Dudley, presidente della Federal Reserve Bank , Fed, di New York , che a proposito della politica monetaria della banca centrale Usa ha detto: 'Se si procedesse con quattro ...

Petrolio : a New York chiude in calo a 60 - 99 dlr : New York, 1 mar. (AdnKronos/Xin) – A New York il Petrolio chiude in calo. Il West Texas Intermediate (Wti) per aprile ha chiuso in calo di 0,65 dollari a 60.99 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in calo a 60,99 dlr sembra essere il primo su Meteo Web.