Napoli | inchiesta rifiuti | confermato sequestro pc e telefono dipendente Sma Chiatto

Napoli - l’inchiesta di Fanpage si sposta al nord. E la lobbista veneta spalanca le porte ai soldi sporchi : Fanpage.it ha pubblicato la quarta puntata dell’inchiesta “Bloody money” sul traffico dei rifiuti. “Nella quarta puntata – si legge sul sito – ci spostiamo dalla Campania al Veneto, dove il nostro intermediario (Nunzio Perrella, ndr) viene coinvolto in un grosso affare riguardante lo stoccaggio di gas da una lobbista, Grazia Canuto, che proverà a costruire relazioni tra vari attori tra cui un importante ...

Napoli - Cantone : “Rifiuti? Con affidamento diretto rischio infiltrazione. Perplesso su modalità video inchiesta” : “In questi ultimi giorni girano dei video che dimostrano come, laddove non ci sono regole, a farla da padrone è la criminalità organizzata. Gli affidamenti diretti sono l’anticamera dell’infiltrazione mafiosa negli appalti”. A dirlo Raffaele Cantone, presidente Anac, alla Luiss per un seminario sul contrasto alla corruzione, in riferimento all’inchiesta sulle ecoballe in Campania e legando il tema alla proposta di ...

Napoli - inchiesta rifiuti – la Sma nel mirino della Finanza per 200mila euro di spese ingiustificate : C’è anche un altro fronte sulla Sma – l’azienda regionale della Campania che dovrebbe occuparsi di emergenza rifiuti (rimozione fanghi, incendi) – finita nella bufera per l’inchiesta di Fanpage.it. Il Mattino scrive che – per eludere gli accertamenti della Guardia di Finanza – dall’azienda è stata presentata una denuncia molto particolare: e cioè di aver smarrito scontrini fiscali, rendiconti di ...

Inchiesta Napoli - presidente Sma Campania annuncia dimissioni : Biagio Iacolare, presidente della Sma Campania, società in house della Regione per la tutela dell'ambiente, ha annunciato che si dimetterà dall'incarico. Iacolare è coinvolto nell'Inchiesta della ...

Napoli - terza puntata dell’inchiesta rifiuti. Il politico : “Dammi 50mila euro e la Regione ti darà il contratto”. E Fanpage filma la consegna della valigetta (con dentro cartacce) : La terza puntata dell’inchiesta di Fanpage sullo smaltimento illecito dei rifiuti tocca i massimi livelli della Sma, società regionale che si occupa proprio del ciclo dell’immondizia. Dopo l’incontro con l’amministratore Di Domenico (“Ci dobbiamo saziare tutti” dice il manager) e quello con Roberto De Luca (figlio del governatore regionale, che dopo la diffusione del video ha rassegnato le proprie dimissioni ...

Napoli - inchiesta rifiuti. Orfini : “Agente provocatore? Per me non è una buona idea” : “L’agente provocatore? Personalmente non credo sia uno strumento utile, penso sia molto pericoloso e discutibile. Lo ha detto anche Cantone, ci sono altri strumenti e bisognerebbe tenere alto sempre il confine su queste cose ma ovviamente ne discuteremo. Su De Luca c’è una inchiesta della magistratura, De Luca jr si è dimesso da assessore e ora vedremo gli sviluppi. Sul governatore, ogni volta che si parla di lui c’è ...

Inchiesta Napoli - Di Maio : “Campania deve ritornare al voto. Vergognose le minacce ai giornalisti” : “L’Inchiesta di Napoli dimostra che la terra dei fuochi è responsabilità politica prima ancora che camorristica, e responsabile dell’assassinio della mia gente, gente che sta morendo di tumore da anni, c’è anche la famiglia De Luca e anche il centrodestra con i consiglieri regionali di Giorgia Meloni che sono coinvolti nell’Inchiesta di ‘fanpage‘”. Lo ha dichiarato il capo politico del M5s, Luigi ...

DE LUCA CONTRO GRASSO E DI MAIO/ Video inchiesta Napoli : “moralismo camorrista”. Leader LeU - “senza moralità” : Dimissioni Roberto De LUCA, inchiesta rifiuti a Napoli: Il Governatore, "CONTRO di noi azione camorristica e falsa". Ultime notizie, aggressione giornalista Fanpage al comizio Pd. (Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 19:50:00 GMT)

