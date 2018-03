Napoli | De Laurentiis non molla Sarri

Napoli - il tweet - il ragù e la delusione. Per De Laurentiis una sconfitta da cancellare : Un risultato da cancellare in fretta. La sconfitta contro la Roma di ieri ha messo il Napoli a portata di sorpasso da parte della Juventus, che deve recuperare la sfida casalinga con l'Atalanta. ...

Napoli - CdA in famiglia : 4 - 4 milioni di euro per De Laurentiis e figli : Tornano a salire i compensi per gli amministratori del Napoli grazie all'utile record nell'esercizio 2017

De Laurentiis ufficializza Milic : nuovo innesto per il Napoli : “Benvenuto Hrvoje”. Con il suo consueto tweet, il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha annunciato l’arrivo alla corte di mister Sarri del neo acquisto Milic. Il terzino sinistro era svincolato ed ha potuto firmare dunque un accordo sino a fine stagione col club partenopeo. Con l’assenza di Ghoulam l’innesto di Milic potrebbe tornare utile nel dare un po’ di fiato a Mario Rui, super spremuto nelle ultime ...

Europa League - Sarri : Napoli - hai un'anima. De Laurentiis : Fuori a testa alta : ROMA - 'La squadra ha un'anima: l'uscita dall' Europa League dispiace molto. Di positivo c'è che avremo più tempo per allenarci e preparare al meglio i prossimi impegni'. Così Maurizio Sarri commenta ...

Napoli - Sarri non fa drammi per l’eliminazione ma lancia una frecciata a De Laurentiis! : Al termine della sfida vinta con il Lipsia, nel ritorno dei sedicesimi di Europa League, il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, è intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, per commentare il successo che però non è bastato per la qualificazione. Non è mancata una frecciata a De Laurentiis: “Abbiamo fatto una sciocchezza enorme all’andata, trattando l’ultimo minuto della gara di andata come fosse l’ultimo minuto di un ...

Milik al Napoli/ Calciomercato - De Laurentiis ha chiuso l'affare : dettagli sullo stipendio : Milic al Napoli, Calciomercato: Aurelio De Laurentiis ha chiuso l'affare. La firma del terzino sinistro su un contratto fino a giugno prossimo può arrivare già nel pomeriggio di oggi.

Napoli - duro sfogo di Sarri contro la squadra e messaggio indiretto a De Laurentiis! : Il Napoli è quasi fuori dall’Europa League. Nell’andata dei sedicesimi di finale i partenopei hanno perso 3-1 al San Paolo contro il Lipsia compromettendo la qualificazione. Al termine del match, Maurizio Sarri, intervenuto ai microfoni di ‘Sky Sport’, si è lasciato andare ad un duro sfogo: “Non si può prendere un gol così al 93’ coi due difensori centrali nell’area avversaria e col ritorno ancora da giocare. Quello che ...

Napoli-Siqueira - arrivano conferme : De Laurentiis pronto a regalare il terzino a Sarri : Napoli-Siqueira, arrivano conferme. Entusiasmo in casa azzurra dopo la super prestazione casalinga contro la Lazio, la squadra di Maurizio Sarri gioca un calcio entusiasmante e dopo un primo brivido iniziale ha dominato contro gli uomini di Simone Inzaghi, controsorpasso in vetta alla Juventus che venerdì aveva vinto contro la Fiorentina, si preannuncia un testa a testa fino alla fine con lo scontro diretto che può rivelarsi determinante. La ...

Niente Napoli - per ora. Ma a giugno... Felipe Anderson è finito nel mirino di De Laurentiis : Il brasiliano, dopo aver rotto con Inzaghi, salta la sfida del San Paolo. In estate lascerà la Lazio, AdL ci pensa

Napoli - Sarri chiede investimenti - De Laurentiis lo accontenterà : i nomi per “trattenere” il tecnico - Giuntoli è già al lavoro : Napoli, Maurizio Sarri è stato chiaro, servono investimenti ed un progetto vincente per far sì che lui rimanga sulla panchina partenopea. Detto fatto, il patron De Laurentiis ha preso nota del tutto ed agirà di conseguenza in estate, sapendo bene di non potersi privare del suo tecnico. Le parti si siederanno a tavolino per discutere la pianificazione del nuovo corso partenopeo, ma alcune fasi di tale processo sono già ben note ed il ds Giuntoli ...

Napoli - il sindaco De Magistris : 'Remiamo compatti per il terzo scudetto. Con De Laurentiis...' : Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris in un'intervista concessa a La Gazzetta Dello Sport ha parlato dei piani stagionali del Napoli: 'Lo scudetto avrebbe un significato diverso dai primi due, allora era il simbolo del riscatto di una città in difficoltà mentre oggi sarebbe l'emblema ...

Tutti pazzi per Sarri : le big d’Europa si contendono il tecnico del Napoli - attento De Laurentiis! : Maurizio Sarri è finito nel mirino delle big di tutta Europa. Il tecnico del Napoli, dopo i recenti dubbi sul rinnovo con il Napoli e data la clausola rescissoria accessibile, sembra far gola a diverse squadre d’alto profilo in Europa. Secondo il “The Sun” il tecnico del club partenopeo, sarebbe nel listone di Florentino Perez per quanto concerne la sostituzione di Zinedine Zidane, possibile partente a fine stagione dato il ...

Napoli - De Laurentiis vuole rinnovare il contratto di Mertens : Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis sta proponendo un importante rinnovo di contratto a Dries Mertens : un accordo fino al 2021 con un ulteriore aumento dell'ingaggio ed eliminando la clausola rescissoria. ...

Sarri ha fatto grande il Napoli : De Laurentiis metta da parte il proprio orgoglio e si affidi al “maestro” : Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ieri ha spaventato un po’ tutti con alcune dichiarazioni enigmatiche in merito al proprio futuro. “Il rinnovo è l’ultimo pensiero che mi passa per la testa. Il contratto c’è, prevede della clausole, il presidente vorrebbe negoziarle, ma l’unica clausola che conta è che io non consideri il ciclo finito o meno. Se considero che il ciclo può proseguire il problema non si pone ...