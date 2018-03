Mountain bike | Coppa del Mondo Stellenbosch 2018 | programma | orari e tv

oasport

(Di martedì 6 marzo 2018) Sabato 10 marzo(Sud Africa) ospiterà la prima tappa delladeldi. Si tratta di una location inedita, viste che le precedenti competizioni in Sud Africa si erano svolte a Pietermaritzburg. Le gare si svolgeranno su un circuito di 4.3km sulla collina di Coetzenburg, molto famosa tra ir sudafricani. Questa prima tappa prevedrà solo le competizioni della disciplina olimpica del cross-country. Le gare Elite saranno trasmesse in diretta streaming Red Bull Tv. Di seguito ilcompleto con gliitaliani.delSabato 10 marzo 7:30 Gara Under 23 femminile 9:15 Gara Under 23 maschile 11:20 Gara Elite femminile 13:50 Gara Elite maschile CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLAalessandro.farina@oasport.it Twitter: @Alefarina18