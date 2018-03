MotoGP tech | elettronica for dummies | 2parte

MotoGP - è ufficiale : KTM e Tech3 insieme dal 2019 : "Siamo molto felici di unire le nostre forze a Tech 3 in MotoGP nel 2019 ": con queste parole Pit Beirer, direttore KTM Motorsport, conferma ufficialmente le voci sull'unione in MotoGP tra Ktm e Tech3 , ...

MotoGP - test Thailandia : c'è Syahrin con Tech3 : E' stata ufficializzata la presenza di Hafizh Syahrin nel secondo round di test MotoGP a Buriram, in Thailandia , dal 16 al 18 Febbraio . Il 23enne malese è al momento il candidato numero 1 per la ...

MotoGP - in Tech3 il primo pilota malese della storia : La scelta della scuderia è certamente anche politica, che la Dorna guarderà di buon occhio, visto l'entusiasmo che si sta generando intorno a questo sport nel Sud-Est Asiatico. Specie in questi ...

MotoGP. Tech3 - Folger out : 'Non correrà nel Mondiale 2018' : A poco più di una settimana dall'inizio della stagione con i test in Malesia, arriva una notizia sorprendente. La Yamaha Tech3 ha infatti comunicato che Jonas Folger non parteciperà al prossimo ...