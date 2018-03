Morte Davide Astori | il racconto drammatico del proprietario dell’albergo

Davide Astori morto - “il suo cuore ha rallentato fino a fermarsi”. Il procuratore : “Probabile Morte naturale” : Il cuore di Davide Astori ha rallentato fino a fermarsi. È questo il risultato dell’autopsia disposta dalla procura di Udine sulla morte del difensore della Fiorentina, deceduto domenica in hotel. “morte cardiaca senza evidenza macroscopica, verosimilmente su base bradiaritmica”, dice il procuratore capo Antonio De Nicolo. In base alle risultanze dell’esame, specifica il magistrato, “in riferimento alle cause di ...

L’autopsia sul corpo di Davide Astori ha confermato la Morte per arresto cardiaco : L’esame autoptico effettuato oggi sul corpo di Davide Astori, difensore della Fiorentina e della Nazionale di calcio morto nella sua camera d’albergo nella notte tra sabato e domenica, ha confermato il decesso avvenuto nel sonno per un arresto cardiaco «senza The post L’autopsia sul corpo di Davide Astori ha confermato la morte per arresto cardiaco appeared first on Il Post.

La Morte di Davide Astori : indagine per omicidio colposo - presto l'autopsia : Per la morte di Davide Astori 'è stata aperta un'indagine per omicidio colposo a carico di ignoti'. Lo ha detto il procuratore capo di Udine, Antonio De Nicolo. La procura di Udine disporrà domani , ...

