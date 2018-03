Morte Astori | ecco la richiesta dei tifosi del Milan

La causa della Morte di Astori secondo l'autopsia : Roma, 6 mar. , askanews, Davide Astori è morto per cause naturali, verosimilmente per una bradiaritmia. Il cuore, cioè, ha rallentato fino a fermarsi. 'In base alle evidenze dell'esame autoptico ...

Serie B : striscione shock degli ultrà - nel giorno della Morte di Astori : striscione shock di ultrà del Bari Invece, purtroppo, la cronaca deve occuparsi di un vergognoso episodio accaduto nello stesso giorno della morte di Davide Astori. Un gruppo di tifosi [VIDEO] del ...

Davide Astori morto - “il suo cuore ha rallentato fino a fermarsi”. Il procuratore : “Probabile Morte naturale” : Il cuore di Davide Astori ha rallentato fino a fermarsi. È questo il risultato dell’autopsia disposta dalla procura di Udine sulla morte del difensore della Fiorentina, deceduto domenica in hotel. “morte cardiaca senza evidenza macroscopica, verosimilmente su base bradiaritmica”, dice il procuratore capo Antonio De Nicolo. In base alle risultanze dell’esame, specifica il magistrato, “in riferimento alle cause di ...

“Di’ a tua figlia che…”. Morte Astori - che strazio. La lettera sul portone di casa. Francesca Fioretti - la compagna di Davide - l’ha trovata attaccata lì. Tanta commozione : È morto nella notte tra sabato 3 e domenica 4 marzo e tutti sono rimasti di sasso. Davide Astori, capitano della Fiorentina, aveva solo 31 anni e una vita davanti. Una vita all’insegna dello sport, del successo, delle gioie e della famiglia. Lascia Francesca Fioretti, al suo fianco dal 2013, e la loro bimba Vittoria, nata nel febbraio del 2016. Il corpo senza vita di Astori è stato ritrovato domenica mattina, intorno alle 9.30, dal massaggiatore ...

Morte Astori - l'omaggio dei compagni di squadra davanti allo stadio Franchi : Una maglia autografata da tutti i giocatori della Fiorentina, teste basse, mani sulla faccia, una camminata silenziosa tra la gente comune e le migliaia di sciarpe, bandiere e disegni attaccati alle ...

Astori - Cassano sconvolto : 'Ci sono passato anch'io - ma la sua Morte è difficile da accettare' : 'difficile accettare una morte del genere, a 31 anni. Senza dimenticare che parliamo di un ragazzo sempre gentile, incapace di dire una parola fuori posto, che sapeva stare al mondo'. Antonio Cassano si definisce 'sconvolto' per la morte di Davide Astori e ricorda il difensore della Fiorentina in un'intervista al Corriere della Sera . LEGGI ANCHE ---> Davide Astori, ...

Morte Astori - i compagni rendono omaggio al capitano : applausi - tristezza e lacrime [VIDEO] : I compagni di Davide Astori sono ancora sotto shock dopo quanto accaduto domenica in quel di Udine. I calciatori della Fiorentina quest’oggi si sono recati allo stadio Artemio Franchi per rendere omaggio al compagno, proprio laddove i tifosi in questi giorni avevano apposto fiori, sciarpe e striscioni in ricordo del povero Astori. Scene strazianti quelle odierne, con diversi calciatori scoppiati in lacrime. Uno striscione ricordo con le ...