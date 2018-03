Morgan - Serie limitata Plus 8 50th Anniversary Edition

Altered Carbon - al via la serie tratta dal romanzo di Richard K. Morgan : La morte non è uno stato permanente ma un passaggio da un corpo ad un altro, con queste premesse vivere per sempre non è un miraggio. Basta poterselo permettere. E’ questo lo scenario in cui si muove la nuova serie Netflix disponibile dal 2 febbraio 2018. Si esplora l’immortalità con la showrunner Laeta Kalogridis in questa featurette che ci porta dritti in un mondo in cui la coscienza può essere scaricata su qualsiasi pila corticale ...