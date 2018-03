: Moody's:instabilità,non fermare riforme - NotizieIN : Moody's:instabilità,non fermare riforme - CybFeed : #Moody's:instabilità,non fermare riforme -

A causa del panorama "frammentato" uscito dalle elezioni, "ci vorrà tempo per formare una maggioranza di governo" che, in ogni caso, "non sarà probabilmente molto stabile". E' il giudizio di's. Secondo l'agenzia, "nel giro di pochi mesi" si tornerà al voto. La strategia di bilancio del prossimo governo "sarà la chiave per la credibilità dell'Italia". Nel giudizio sul Paese's sarà attenta "a ogni piano che inverta il processo di riforma avviato dai precedenti governi,come lavoro e pensioni"(Di martedì 6 marzo 2018)