Ha preso il via nell'Aula bunker di Rebibbia ildi secondo grado al cosiddetto "di",in cui sono imputate 43 persone di cui 19 accusate di associazione di stampo mafioso, reato non riconosciuto nel primo grado. A prendere la parola il difensore di Carminati,Naso,che parla di "un processetto mediaticamente costruito con le inchieste di Lirio Abbate"da lui ribattezzato Delirio Abbate."Si processano le persone per quello che fanno non per quello che si assume abbiano fatto",aggiunge. Tra gli imputati anche Buzzi.(Di martedì 6 marzo 2018)