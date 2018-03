Mondiali Russia | -100 giorni | la clamorosa sfida di palleggi VIDEO

Ai Mondiali di Russia ci sarà la Var - LaPresse - : Adesso è ufficiale: la Var verrà utilizzata nel prossimo Mondiale in Russia in programma quest'estate. Lo ha annunciato l'Ifab, l'International Football Association Board, l'unico organismo delegato a ...

Spia di Mosca avvelenata - Londra minaccia di boicottare i Mondiali di calcio in Russia poi frena : ... il riferimento era al possibile forfait 'di funzionari e dignitari' di governo britannico, ha precisato una fonte del Foreign Office, dopo le voci di perplessità sollevatesi nel mondo del calcio d'...

Russia 2018 - Mourinho commenterà i Mondiali per il canale russo RT : Il tecnico del Manchester United commenterà nei programmi di approfondimento le partite della rassegna iridata per il canale televisivo russo filo Putin. L'articolo Russia 2018, Mourinho commenterà i Mondiali per il canale russo RT è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La Var arriva ai Mondiali in Russia. E ci sarà anche la quarta sostituzione nei supplementari : La Var verrà utilizzata nel prossimo Mondiale di calcio in Russia in programma quest'estate. Lo ha annunciato l'Ifab, l'International Football Association Board, in una nota, sottolineando di aver approvato "all'unanimità" l'introduzione del Video Assistant Referees in occasione del 132simo congresso che si è svolto a Zurigo. "Questo storico incontro rappresenta una nuova era per il calcio", fa sapere l'Ifab."Siamo giunti ...

