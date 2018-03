Milan | Mr Li a Milanello con gli sponsor L' incontro con la Uefa slitta ad aprile

Gattuso fa esperimenti : un Milan rivoluzionato? Ecco le “prove” odierne a Milanello : Milan, Gattuso confonde le acque. Il tecnico rossonero quest’oggi ha messo in pratica alcune ‘prove’ all’interno del consueto allenamento mattutino. Alcune novità di formazione che hanno fatto sobbalzare sulla sedia i tifosi. Durante la divisione delle casacche per le esercitazioni infatti, ci sono state diverse sorprese non di poco conto. Secondo quanto rivelato da Skysport, Ricardo Rodriguez, Kessiè e Calhanoglu ...

Calciomercato Milan/ News - Locatelli dice no : la permanenza a Milanello è certa (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il giovane centrocampista del club meneghino, Locatelli, si è convinto a dire no al Genoa, rimanendo a Milanello

Che fine ha fatto Mastour? Si allena a Milanello ma è come se fosse un ‘fantasma’ : Hachim Mastour avrebbe dovuto essere il campione del futuro del Milan. Il fantasista era sta aggregato alla prima squadra già a 16 anni ma non è mai riuscito ad esplodere. Il prossimo 15 giugno compirà 20 anni e al 30 giugno vedrà scadere il proprio contratto con il club rossonero, rinnovato in automatico per una stagione dopo il mancato riscatto da parte del Malaga un anno e mezzo fa. Tornato l’estate scorsa dall’ugualmente ...

Calciomercato Milan/ News - Paletta non vuole lasciare Milanello (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il difensore centrale Gabriel Paletta è nel mirino di numerose società della Serie A, ma non intende dire addio al Diavolo

Calciomercato Milan - Mirabelli lavora alle cessioni : ecco chi lascerà Milanello Video : Dopo la meritata vittoria contro il Crotone torna il sereno in casa #Milan. I rossoneri sembrano essere usciti finalmente dall'impasse, dopo le tante difficolta' degli ultimi mesi. Nelle ultime partite, mister Gattuso sembra aver trovato il bandolo della matassa, e ciò potrebbe rivelarsi molto importante per il prosieguo della stagione. Ad ogni modo, con il campionato in pausa fino al 21 gennaio, i radar dei dirigenti Milanisti sono puntati ...

A Milanello Weah diceva : "Conosco la fame - non farò mai politica" : Il mondo è di tutti". S'era fatto in Liberia una villa con sedici camere, possedeva centinaia di scarpe e aveva investito in immobili dall'Africa agli States dove si sarebbe laureato in Gestione d'...

Milan - Li Yonghong a pranzo a Milanello : MilanO, 27 DIC - pranzo a Milanello per il presidente rossonero Li Yonghong, a poche ore dal derby di San Siro, in cui il suo Milan sfiderà l'Inter per conquistate l'accesso alla semifinale di coppa ...

Milan - l'agente di Jankto a Milanello : incontro con Mirabelli : Milan, l'agente di Jankto a Milanello: incontro con Mirabelli. Il Milan in pressing su Jakub Jankto. Il centrocampista dell'Udinese piace da tempo a Massimiliano Mirabelli. Già gennaio potrebbe arrivare l'assalto decisivo. Il ventunenne ceco è stato cercato ...