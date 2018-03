Masterchef - per la serata finale arrivano gli stellati Norbert - Genovese e Cuttaia : Norbert Niederkofler, Antony Genovese e Pino Cuttaia . Saranno loro i tre chef ospiti della finale numero 7 di Masterchef Italia che andrà in onda l'8 marzo su Sky Uno alle ore 21:30. Timonieri i ...

Masterchef - Denise sexy e aggressiva : 'Non sono un carattere per tutti' : Puntualizza fin da subito che ha partecipato a Masterchef per la sua voglia di imparare e crescere nel mondo della cucina e non si esprime sulle rivalità nate all'interno del gruppo dei concorrenti. ...

DENISE DELLI ELIMINATA/ Invention Test fatale per la 35enne pisana (Masterchef Italia 7) : DENISE DELLI, 35enne concorrente di Pisa, dopo aver superato l’ultima puntata al primo dei Pressure Test previsti, ritorna in gara nell’11esimo appuntamento stagionale.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 22:22:00 GMT)

FINALISTI Masterchef ITALIA 7/ Chi sono? Pronostici e news : "Nessuno supererà Valerio" per il web : FINALISTI MASTERCHEF ITALIA 7: tra Alberto, Davide, Denise, Simone e Kateryna chi sarà eliminato ad un passo dall'ultimo atto? Per il pubblico, Davide non ha chances.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 19:52:00 GMT)

Finalisti Masterchef Italia 7/ Chi sono? Pronostici e news : per il pubblico - Davide non ha chances : Finalisti Masterchef Italia 7: tra Alberto, Davide, Denise, Simone e Kateryna chi sarà eliminato ad un passo dall'ultimo atto? Per il pubblico, Davide non ha chances.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 11:00:00 GMT)

Masterchef 7 - Antonino e Marianna : «Simone - tifiamo per te» : In modo diverso entrambi hanno deluso i giudici. In modo diverso hanno deciso di rialzarsi. Antonino e Marianna salutano l’avventura di MasterChef con l’amaro in bocca, sicuri delle proprie capacità e della propria abilità ai fornelli. Eppure il destino, ingrato e beffardo, gli ha voluti fuori dalla cucina per non essere stati all’altezza del compito assegnato. La fedele riproduzione dei raviolini alla cicoria selvatica di ...

Masterchef - Ludovica : 'Esperienza indimenticabile - potevo essere meno critica con i giudici' - : Non ce l'ha fatta Ludovica Starita a proseguire il suo percorso nella cucina di Masterchef Italia. Abbiamo incontrato la giovanissima ragazza , appena 19enne, per farci raccontare la sua esperienza e ...

Masterchef 7 - scoppia la pace e infatti ne sbattono a casa tre. L’Alta Corte dei social esulta per l’espulsione di Ludovica “la colpevole” : Come nella Pastorale di Ludwig, come alla fine di Juve-Tottenham, come dopo la madre di tutte le partite cioè Boldrini vs Salvini, si odono augelli far festa e la bufera sembra ormai lontana. Fino alla scorsa settimana l’icona di MasterChef 7 sembrava Guernìca e restava solo di vedere entrare Hans Beck con i guanti di Dexter, ora all’improvviso – passato Sanremo – si deve dare un’occhiata supplementare al telecomando per ...

“Addio - ci mancherai”. Finto funerale in tv per Carlo Cracco. È subito bufera. Proprio durante Masterchef va in onda ‘l’ultimo saluto’ allo chef. E la rabbia è tanta : Masterchef ha indubbiamente regalato a Carlo Cracco il grande successo di pubblico che stava cercando da anni. Il cuoco gourmet era noto nell’ambiente culinario, ma con la tv è diventato una vera e propria star, al punto che le sue nozze milanesi sono state un vero e Proprio evento mondano. Ora Cracco non c’è più e nella prima puntata dello show gli è stato dedicato un siparietto piuttosto macabro e lui, che il programma lo ...

Cracco : "Di cattivo gusto il mio funerale a Masterchef. Per audience vendono la madre" : Nonostante Carlo Cracco abbia lasciato Masterchef , per lui quel programma rimane un'esperienza magica e particolare, anche se ha qualcosa da ridire riguardo la prima puntata di quest'anno. 'Guardo ...

Cracco : Di cattivo gusto il mio funerale a Masterchef. Per audience vendono la madre : Nonostante Carlo Cracco abbia lasciato Masterchef, per lui quel programma rimane un'esperienza magica e particolare, anche se ha qualcosa da ridire riguardo la prima puntata di quest'anno."Guardo ancora Masterchef, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo sono i miei fratelli, i miei figli - spiega Cracco al settimanale Spy -. Non potrei mai parlare male di loro". E dopo queste prime parole di stima e ...

"Il funerale che mi hanno fatto a Masterchef? Di cattivo gusto. In tv per l'audience ci si vende anche la mamma" : "Guardo ancora "Masterchef": Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo sono i miei fratelli, i miei "figli". Non potrei mai parlare male di loro". Sul numero di Spy in edicola domani, Carlo Cracco parla dei suoi progetti lontano dalla tv (sta per aprire un ristorante da favola a Milano in Galleria) ma anche del programma che lo ha fatto conoscere al grande pubblico, e si toglie un sassolino dalla scarpa:"Nella prima puntata hanno ...

Carlo Cracco : “Mio funerale a Masterchef? Che cattivo gusto - per gli ascolti disposti anche a vendere la madre” : Carlo Cracco non ha apprezzato il “funerale” ricevuto nella prima puntata di MasterChef senza di lui e non le manda a dire in un’intervista a Spy, in edicola da venerdì 16 febbraio. Carlo Cracco commenta il suo finto funerale a MasterChef Italia La settima edizione di MasterChef si aprì con un finto funerale di Cracco. […] L'articolo Carlo Cracco: “Mio funerale a MasterChef? Che cattivo gusto, per gli ascolti ...

Masterchef - le anticipazioni della nona puntata (e una ricetta «olimpica» per veri sciatori) : Dopo una puntata al cardiopalma, tra squalifiche e riammissioni e Pressure Test disciplinari, si riaccendono i riflettori (e le riflessioni) sulle cucine di Masterchef Italia: se l’ultima Mystery Box ha previsto una spesa punitiva per gli avversari meno complimentosi, quella del prossimo episodio dello show cooking targato Sky Uno – in onda giovedì 15 febbraio alle 21.15 – conterrà gli ingredienti necessari a realizzare una delle più ...