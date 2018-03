Maltempo in Serbia | allerta inondazioni per l’aumento del livello dei fiumi

Maltempo - Serbia : stato di emergenza a sud per il pericolo di alluvioni : Le autorità serbe hanno decretato lo stato di emergenza in alcune zone del sud del Paese per la minaccia di alluvioni legata allo scioglimento della neve per l’innalzamento repentino delle temperature, e all’enorme quantità di acqua che sta ingrossando a dismisura numerosi fiumi e torrenti. Il pericolo inondazioni, ha precisato in un comunicato il ministero dell’interno, è particolarmente alto nei distretti di Prokuplje, ...

Maltempo - ancora vittime in Europa : due morti in Spagna per neve e gelo - altre vittime in Serbia e Slovenia : Due persone sono morte ieri in Spagna vittime dell’ondata di Maltempo che ha colpito il paese, soprattutto al Nord. Un operaio di 50 anni che stava mettendo in sicurezza una zona boschiva sulla quale si era abbattuta una forte nevicata e’ stato ucciso dalla caduta di un albero nel nord dell’Andalusia. Un altro uomo, di 65 anni, è morto a Galdakao, nel Paese Basco, per una caduta causata dal ghiaccio. Problemi di traffico sono ...