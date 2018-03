Maltempo Firenze | intervento straordinario di ripristino delle strade

Maltempo Firenze : nuova allerta gialla da stasera per ghiaccio : Prosegue l’allerta per rischio idrogeologico idraulico, legata alla pioggia. E, questa sera, scatta nuovamente quella per rischio ghiaccio. Sono queste le novità del nuovo bollettino di valutazione delle criticità emesso dal Centro funzionale regionale (Cfr). La zona interessata riguarda Firenze e i comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e ...

Maltempo Firenze : il giardino di Boboli resta chiuso : chiuso anche oggi il giardino di Boboli a Firenze, dopo la chiusura decisa ieri a causa della neve. La decisione è stata adottata per motivi precauzionali. Gli altri musei del complesso (gli Uffizi e Palazzo Pitti) sono oggi regolarmente aperti.

Maltempo : il prefetto di Firenze revoca il blocco dei tir sulla A1 verso sud : Tornano a transitare i mezzi pesanti sull'A1 ma solo in direzione sud mentre permane il divieto su tutte le altre strade extraurbane della provincia di Firenze. Lo ha deciso il prefetto di Firenze, Alessio Giuffrida che ieri aveva disposto il blocco dei mezzi superiori alle 7,5 tonnellate su tutte le strade extraurbane, autostrade comprese. Nell'ordinanza viene consentito alla polizia stradale e a Autostrade per l'Italia

Maltempo Firenze : spalaneve in azione su 450 Km di strade : É scattata intorno alle 1.35 di stanotte l'operazione di salatura delle strade per garantire la massima sicurezza alla circolazione a Firenze. Secondo i dati raccolti dalla protezione civile del Comune sono complessivamente 450 i chilometri di strada oggetto di interventi di salatura/spalaneve con passaggi ripetuti. In particolare, dalle prime ore di oggi sono in funzione 34 mezzi spargisale di cui 23 con lama spalaneve

Maltempo Toscana : neve a Firenze - chiuso il giardino di Boboli : A causa delle precipitazioni nevose per tutta la giornata il giardino mediceo di Boboli a Firenze rimarrà chiuso. Chiusura anche per Palazzo Pitti, salvo la sala Bianca, dove oggi sono in programma eventi musicali. Aperti invece regolarmente gli Uffizi, cosi' come gli altri musei statali del capoluogo toscano, Galleria dell'Accademia e Bargelllo.

Maltempo - allerta neve a Firenze : stop ai mezzi pesanti dalle 22 : Divieto di circolazione per i mezzi pesanti, con massa superiore a 7.5 tonnellate, su tutta la rete viaria della provincia di Firenze, fuori dai centri abitati, a partire dalle 22.00 di stasera, 28 febbraio, fino a "cessate esigenze". Lo ha deciso il prefetto di Firenze, Alessio Giuffrida per le previsioni meteo avverse. "Ritenuto che la situazione di criticità meteorologica che interesserà gran parte di questo territorio

Scuole chiuse domani - Comune di Firenze/ Maltempo e allerta neve in Toscana : lezioni sospese da Arezzo a Pisa : Scuole chiuse per Maltempo domani, Comune di Firenze. neve, ghiaccio e vento fermano l'attività didattica nell'intera Toscana. Ecco la mappa delle città interessate.

Maltempo Firenze : scuole chiuse a Rignano - Bagno a Ripoli e Impruneta domani 1° Marzo : I Comuni di Rignano sull'Arno, Bagno a Ripoli e Impruneta hanno ritenuto opportuno, in via esclusivamente precauzionale, di disporre la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, per la giornata di giovedì 1° Marzo a causa dell'allerta per neve.