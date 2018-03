M5s si prende altri 133 deputati Da Minniti a Boldrini | i ripescati Seggi | il calcolo del

Campania : Giarrusso (M5s) - Berlinguer prenderebbe De Luca a calci : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - "Ma quanti calci avrebbe dato Luigi Berlinguer a quel signore di nome De Luca che si permette di definire 'camorristi' i giornalisti di fanpage che hanno fatto quella bellissima inchiesta?". Lo ha detto Dino Giarrusso, ex Iena e oggi candidato all'uninominale a Roma pe

Berlusconi contro la setta M5s : Prende ordini da un pluricondannato : Il Teatro Manzoni di Milano è pieno. Le persone che non sono riuscite a entrare ascoltano il discorso di Berlusconi davanti al maxischermo allestito nel foyer. In prima fila siedono i dirigenti di Forza Italia, tra cui Mariastella Gelmini e Paolo Romani, oltre ai candidati, come l’ex ad del Milan, Adriano Galliani. Di fianco a Licia Ronzulli siede la fidanzata di Berlusconi, Francesca Pascale. Sul palco, insieme ad Attilio Fontana, ...

Renzi : “Pd non prende lezioni da M5s - è fondato da un pregiudicato” : Renzi: “Pd non prende lezioni da M5s, è fondato da un pregiudicato” L’affondo del segretario: “Hanno inventato la sceneggiata dei rimborsi ma noi, abolendo la legge sul finanziamento pubblico, abbiamo rinunciato a molto di più” Continua a leggere L'articolo Renzi: “Pd non prende lezioni da M5s, è fondato da un pregiudicato” sembra essere il primo su NewsGo.

M5s prende tempo e non pubblica i dati. Ancora approfondimenti sui rimborsi e possibili tre nuovi parlamentari coinvolti : I controlli sui rimborsi sembrano non finire mai. M5s pubblicherà i dati di tutti i parlamentari, ma il dettaglio non è Ancora pronto. O per meglio dire, prima di annunciare che otto e solo otto sono i deputati e senatori che non hanno rispettato il codice etico, lo staff pentastellato sta passando in rassegna anche le singole voci di spesa per capire se davvero, come anticipato dalla trasmissione Le Iene, i "furbetti dello ...

Renzi : 'Nel M5s truffatori - scrocconi e massoni; Grasso prende in giro' Video : #Matteo Renzi è intervenuto questo 12 febbraio a Otto e mezzo su La7 dove, intervistato da Lilli Gruber, ha attaccato duramente i vari partiti avversari in vista delle #Elezioni politiche del prossimo 4 marzo [Video]. Ecco cosa ha detto. Renzi: 'Non so come Salvini e Berlusconi possano stare insieme' Parlando delle destre, Renzi ha affermato: Salvini non ha alcuna credibilita' in Europa, mentre Berlusconi per lo meno è riconosciuto dal PPE. Non ...

Renzi : "M5s a corto di candidati - prende i nostri ex" : Intervistato a "R101-Tgcom24", lo speciale elezioni radiofonico condotto da Paolo Liguori, il segretario del Pd guarda anche in casa propria: "Un po' di ricambionon fa male. Suggerirei a tutti i dirigenti del Pd, bastapolemiche, ora iniziamo a lavorare", aggiunge.

Elezioni - Di Battista (M5s) : “Minoranza Pd si lamenta? Hanno leccato sederi per 5 anni. Prenderanno tante sberle” : “Andrò in tour pure a Bolzano, per informarli su alcuni loro candidati. Mi fanno ridere quelli della minoranza Pd: Hanno leccato il… per cinque anni al capo approvando ogni porcheria solo per avere una poltrona e ora gridano allo scandalo perché sono stati fatti fuori. Sono felice che certa gente non torni in Parlamento. Per quanto riguarda invece i candidati che presenteremo oggi, sono tutte persone di alto profilo. Sono felice che ci ...