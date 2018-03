M5S | per Di Maio bagno di folla a casa sua | «Il nostro governo è inevitabile»

M5S - Di Maio : 'Destra e sinistra sono superate - noi non siamo come la Lega' : 'In questi giorni tutti stanno provando ad avvicinarci alla destra o alla sinistra, noi non siamo né di destra né di sinistra, sono categorie superate e dobbiamo dirlo con forza perché è questo che ci ...

M5S - per Di Maio bagno di folla a casa sua : «Noi - proiettati al governo del Paese» : Il predellino di berlusconiana memoria, la folla, le mani tese, i cori da stadio: la prima uscita di Luigi Di Maio da vincitore è nella sua terra. Acerra, Volla, Pomigliano: tre tappe per...

M5S : aperti a tutte le forze politiche - non c'è preferenza per Pd : Roma, 6 mar. , askanews, 'Come ribadito dallo stesso capo politico Luigi Di Maio, il M5s è aperto al dialogo con tutte le forze politiche che saranno presenti in Parlamento. Non c'è alcuna attenzione ...

M5S continua a guardare al Pd e spera che Direzione sfiduci Renzi : Roma, 6 mar. , askanews, In attesa dei festeggiamenti serali nella sua Pomigliano D'Arco dove ha trionfato con il 63,41% contro il candidato del centrodestra Vittorio Sgarbi, Luigi Di Maio ha ...

Alleanza M5S-Pd - e se i dem sentissero gli iscritti? Il neoeletto Ceccanti (Pd) : “Referendum per cambiare linea” : Mentre molti dirigenti dem ‘dettano’ la linea sui social, dal segretario dimissionario Matteo Renzi a Dario Franceschini e Matteo Orfini, il neoeletto Stafano Ceccanti propone: “Se qualcuno volesse fare un’apertura al M5S dovrebbe chiedere un mandato, come fatto dalla SPD che in campagna elettorale ha detto ‘mai con la Merkel’ e quando poi quando i dirigenti quel partito hanno cambiato idea, ha fatto un ...

Elezioni - le manovre di M5S e Lega Nord per avere per avere il sostegno del Pd. E Salvini : “Raccoglieremo forze a sinistra” : Mentre l’Italia senza maggioranza attende la prima mossa di qualcuno e guarda con speranza a quello che deciderà il Capo dello Stato Sergio Mattarella, iniziano le manovre di Lega Nord e Movimento 5 stelle per corteggiare i voti del Partito democratico e avere i numeri in Parlamento per una maggioranza credibile. La condizione per tutti, Carroccio e grillini, sembra essere quella delle dimissioni di Matteo Renzi. Eventualità per nulla ...

Calenda : “Il Pd va risollevato - mi iscrivo”. E Chiamparino : “Io segretario? Perché no... ”. Renzi : “Chi vuole sostenere M5S lo dica” : Il giorno dopo le annunciate dimissioni di Renzi dalla segreteria, nel Pd c’è un gran fermento. «Non bisogna fare un altro partito ma lavorare per risollevare quello che c’è. Domani mi vado ad iscrivere al Pd». Così su Twitter il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, rispondendo a chi gli chiedeva di iscriversi alla svelta a un partito, ...

Elezioni - Zagrebelski : “Legge elettorale fatta per non formare governo. Vittoria M5S e Lega? Colpo contro l’oligarchia” : “Il compito dei partiti è uscire dallo stallo facendo delle brave consultazioni, confrontando i programmi e discutendo del futuro del nostro paese, così ne usciremo fuori. Con questa legge elettorale era impensabile avere il nome del Presidente del Consiglio e la squadra di governo, questa legge elettorale è stata fatta apposta perché non fosse possibile ciò. Il Presidente della Repubblica ha il compito d tirar fuori le soluzioni ...

Di Maio : «Dieci punti per un governo M5S con chi ci sta : anche il Pd - senza Renzi» : Il leader pentastellato ha pronta una proposta per raggiungere la maggioranza. Grillo: «Noi un po’ Dc, un po’ di destra e un po’ di sinistra... Sopravvive chi si adatta»

Per Washington il Governo M5S "non è un salto nel buio. Vediamoli alla prova" : La fonte conosce molto bene le cose della politica italiana. Le ha studiate e poi verificate sul campo. Da diplomatico. Un diplomatico americano di lungo corso, di quelli che mettono nelle condizioni l'ambasciatore di turno di destreggiarsi nella complicata, spesso contorta, politica del Belpaese. Le considerazioni fatte con HuffPost possono aiutare a capire l'approccio americano al terremoto politico del 4 marzo. Che l'alleato di oltre Oceano ...

