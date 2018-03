M5S - per Di Maio bagno di folla a casa sua : «Il nostro governo è inevitabile» : Il predellino di berlusconiana memoria, la folla, le mani tese, i cori da stadio: la prima uscita di Luigi Di Maio da vincitore è nella sua terra. Acerra, Volla, Pomigliano: tre tappe per...

M5S - folla per Di Maio nella sua Pomigliano. “Vinto perché non siamo né di destra né di sinistra - che non esistono più” : Piazza gremita a Pomigliano d’Arco per l’arrivo di Luigi Di Maio, che ha deciso di festeggiare in casa il risultato del M5s alle elezioni politiche. Davanti ai concittadini raccolti in piazza Leone, Di Maio ha detto: “Stanno cercando o ad avvicinarci alla sinistra, altri alla destra. Ma se abbiamo vinto è proprio perché non apparteniamo a categorie che non esistono più: non siamo né di destra né di sinistra” L'articolo ...

Di Maio - bagno di folla ad Acerra : "Non siamo come la Lega - inevitabile M5S al governo" : folla di militanti, selfie, cori da stadio accolgono Luigi Di Maio ad Acerra. Il leader M5S arriva con un'ora di ritardo e, per l'eccessiva folla, riesce ad uscire dal suo pulmino -...

M5S - Di Maio : «Destra e sinistra sono superate - noi non siamo come la Lega» : «In questi giorni tutti stanno provando ad avvicinarci alla destra o alla sinistra, noi non siamo né di destra né di sinistra, sono categorie superate e dobbiamo dirlo con forza...

M5S - GRILLO SFOTTE RENZI/ "Poteva restare un altro po' al Pd...". E sul governo : "Decide Di Maio" : M5s, GRILLO SFOTTE RENZI: il fondatore del movimento 5 stelle prende in giro Matteo RENZI dopo l'annuncio delle sue dimissioni. Poi passa a Di Maio la patata bollente delle alleanze.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 19:17:00 GMT)

Di Maio : «Dieci punti per un governo M5S con chi ci sta : anche il Pd - senza Renzi» : Il leader pentastellato ha pronta una proposta per raggiungere la maggioranza. Grillo: «Noi un po’ Dc, un po’ di destra e un po’ di sinistra... Sopravvive chi si adatta»

CONFINDUSTRIA - "CINQUE STELLE NON FANNO PAURA"/ Boccia - "non un problema il governo Di Maio-M5S" : CONFINDUSTRIA, 'i Cinque STELLE non FANNO paura, è Movimento democratico': gli industriali si fidano di Grillo e Di Maio. Boccia, "governo M5s ok'.

Luigi Di Maio - M5S e l'ombra sulla vittoria : 'Cominciano i guai' - la clamorosa sentenza 'in casa' : La festa di Luigi Di Maio e del Movimento 5 Stelle , appena cominciata, è già finita. A rompere le uova nel paniere è Massimo Fini , intellettuale libero e spesso controcorrente che scrive, però, ...

LUIGI DI MAIO - M5S ELEZIONI 2018/ La strategia dei vertici : “Niente preclusioni - neppure per Forza Italia” : LUIGI Di MAIO, ELEZIONI Politiche: il candidato premier festeggia la vittoria in un ristorante romano. La strategia dei vertici nel post voto: “Niente preclusioni, neppure per Forza Italia”(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:27:00 GMT)

"L'M5S di Di Maio è come il Pci di Berlinguer" : "Il Movimento Cinque Stelle è la nuova forza socialdemocratica in Italia, il partito delle periferie, dei disoccupati, degli operai, del Sud. Raccoglie la stessa base sociale che una volta era del Pci di Berlinguer". La pensa così il sociologo Domenico De Masi, esperto di lavoro, che ha contribuito a stendere il programma dei pentastellati. In un'intervista a La Stampa De Masi spiega:"Gli elettori del M5S hanno oggettivamente un ...

Luigi Di Maio : “Noi siamo tutta l’Italia”. Il leader M5S sogna il governo : La Terza Repubblica di Luigi Di Maio comincia in una piovosa mattina di marzo, il giorno dopo il trionfo, con addosso una maschera di emozione che tradisce i 31 anni del ragazzo di Pomigliano che voleva essere premier. È breve, conciso, Di Maio, attento a non sporcare il suo discorso anche di una sola virgola che potrebbe irritare il presidente del...