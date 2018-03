' M5s aperti a dialogo ma dovete venire a parlare con noi' | Di Maio

Di Maio : M5s aperti a dialogo ma dovete venire a parlare con noi : Pomigliano d'Arco, 6 mar. , askanews, 'Noi siamo aperti al dialogo, ma dovete venire a parlare con noi'. Così Luigi Di Maio ai militanti di Pomigliano. Il leader pentastellato viene applaudito quando ...

M5s : aperti a tutte le forze politiche - non c'è preferenza per Pd : Roma, 6 mar. , askanews, 'Come ribadito dallo stesso capo politico Luigi Di Maio, il M5s è aperto al dialogo con tutte le forze politiche che saranno presenti in Parlamento. Non c'è alcuna attenzione ...

M5s - Di Maio snobba la Lega e aspetta al varco la sinistra : 'Noi vincitori ma aperti al confronto' : ... a Raggi mancava qualche pezzo e il M5S non è voluto incorrere nel medesimo errore, ma soprattutto ha utilizzato il metodo dello scouting a 360 gradi che non si basa sulla provenienza politica dei ...

M5s - Di Maio : "Vincitori assolutiAperti al confronto con tutti i partiti" : "Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche a partire dalle figure Di garanzia che vorremo individuare per le presidenze delle Camere". Lo ha detto Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa con cui il candidato premier M5s ha commentato il risultato del voto. Segui su affaritaliani.it

M5s - Di Maio : 'Noi vincitori ma aperti al confronto. Sentiamo responsabilità di guidare il Paese' : 'Siamo i vincitori assoluti di queste elezioni, grazie agli 11 milioni di italiani che ci hanno votato': inizia così la conferenza stampa di Luigi Di Maio dall'hotel Parco dei Principi di Roma, ...

M5s - Di Maio : "Aperti al confronto con tuttiSiamo i vincitori assoluti di queste elezioni" E mette sul piatto la presidenza delle Camere : "Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche a partire dalle figure Di garanzia che vorremo individuare per le presidenze delle Camere". Lo ha detto Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa con cui il candidato premier M5s ha commentato il risultato del voto. Segui su affaritaliani.it

Di Maio - candidati esterni? Noi aperti - rafforzano M5s : "Per gli uninominali individueremo persone del territorio che siano capaci di fronteggiare gli avversari. Questo significa anche dare opportunità a persone che lavorano nella scuola, nelle ...

Sinistra : Grasso - M5s o Pd? Aperti a chi la pensa come noi : ROMA - "Di alleanze si parlerà dopo il 4 marzo, saremo Aperti e inclusivi per tutti quelli che la pensano come noi. A chi guardiamo? Io guardo avanti". Lo dice il leader di Liberi e Uguali Pietro ...

Sinistra - Grasso : "M5s o Pd? Aperti a chi la pensa come noi" - "Aboliamo le tasse universitarie" : "Di alleanze si parlerà dopo il 4 marzo, saremo Aperti e inclusivi per tutti quelli che la pensano come noi. A chi guardiamo? Io guardo avanti". Lo afferma il leader di Liberi e Uguali , Pietro Grasso ...

Sinistra - Grasso : "M5s o Pd? Aperti a chi la pensa come noi" : Il leader di Liberi e Uguali: "Il sostegno a Zingaretti nel Lazio sarà oggetto di valutazione". "La legge Severino non basta, vogliamo portare in Parlamento donne e uomini rispettabili", aggiunge