L’uso della caffeina contro borse e occhiaie

Il Var sbarca in Spagna : la Liga ufficializza L’uso della “moviola” dal 2018/19 : Dalla prossima stagione anche i fischietti iberici potranno utilizzare il Var in campionato. L'articolo Il Var sbarca in Spagna: la Liga ufficializza l’uso della “moviola” dal 2018/19 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Sanità - Aiop : aumenta L’uso della “scorciatoia” pronto soccorso per evitare attese : In aumento l’uso, non di rado improprio, del pronto soccorso da parte degli italiani quale strada alternativa di accesso ai servizi ospedalieri. I connazionali ammettono di scegliere la ‘scorciatoia’ dei dipartimenti di emergenza qualora non trovino una risposta adeguata e/o rapida nell’ambito della medicina territoriale (43,9%), ma anche se le liste di attesa per le visite specialistiche, gli accertamenti diagnostici o i ...

Guasti tecnici - in Francia si sospende L’uso della Goal Line Technology : Guasti tecnici, in Francia si sospende l’uso della Goal Line Technology Lo strumento ha subito dei Guasti tecnici: da lì la scelta della Federcalcio transalpina Continua a leggere L'articolo Guasti tecnici, in Francia si sospende l’uso della Goal Line Technology sembra essere il primo su NewsGo.

Calcio - L’uso della Var fa discutere : la tecnologia non può estinguere l’errore arbitrale : “È positivo che si discuta del Var, vuol dire che piace. Il Var funziona ma si può migliorare. È uno strumento che dà giustizia. Bisogna applicare alla lettera il protocollo. Cosa c’è di negativo? Che ne parliamo troppo. Purtroppo l’errore ci sta sempre ma lasciamo lavorare gli arbitri. Ora il direttore di gara scende in campo molto più tranquillo psicologicamente“. Sono queste le parole dei del presidente dell’Aia ...

Da oggi L’uso ricreativo della marijuana è legale in California : In conseguenza del referendum che lo aveva approvato nel novembre 2016, l’uso ricreativo della cannabis è diventato legale dal primo gennaio 2018 nello stato americano della California: è il sesto degli Stati Uniti in cui succede, in una progressione lenta The post Da oggi l’uso ricreativo della marijuana è legale in California appeared first on Il Post.