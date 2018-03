Luigi Di Maio | il suo piano | prenota due poltrone per arrivare a Palazzo Chigi

Eugenio Scalfari : 'Luigi Di Maio un grande leader. Pronto a votare il partito della sinistra moderna' : "Di Maio ha dimostrato un'intelligenza politica notevole, perché di fatto il Movimento è diventato un partito. Lui addirittura ha steso la lista dei ministri e l'ha voluta portare al Quirinale", dice ...

Il Vaticano ora guarda più a Luigi Di Maio che a Matteo Salvini. Il cardinale Parolin : "Educare contro la paura dei migranti" : "Con quale spirito penso? Con lo spirito del Signore o con la mia mente, lo spirito della comunità a cui appartengo o il piccolo gruppo o classe sociale a cui appartengo, o il partito politico a cui appartengo? Con quale spirito penso?". Nel frastuono della maratona elettorale questa frase pronunciata da Papa Francesco durante l'omelia di Santa Marta di ieri lunedì mattina 5 marzo, all'indomani del voto, è passata ...

Confindustria mette alla prova i 5 Stelle e Luigi Di Maio : Fino a qualche mese fa i 5 Stelle erano considerati dalle élite economiche italiane il rischio maggiore, in quanto velleitari, naif e incompetenti. L'ex presidente di Confindustria, Luca Montezemolo, nello scorso dicembre diceva chiaro e tondo in un'intervista a Qn che i grillini "sono un pericolo per l'Italia, non hanno esperienza e non hanno competenza". Inoltre era palese il tifo che gli industriali prima delle elezioni facevano per un ...

Nella Pomigliano a Cinque stelle di Luigi Di Maio : Viscione da tempo non nasconde la sua vicinanza al mondo a Cinque stelle, che trova ormai in Pomigliano una sua roccaforte: 'I disagi che una volta erano rappresentati dalla sinistra storica, ...

Luigi Di Maio. proposta indecente : 'Ecco il mio programma in dieci punti. Va bene ogni governo ma non con Matteo Renzi' : Un programma di dieci punti da proporre agli altri partiti. E' questa l'idea sul tavolo di Luigi Di Maio in vista del confronto con le altre forze politiche alla ricerca di una maggioranza. Un'...

Luigi Di Maio - M5s e l'ombra sulla vittoria : 'Cominciano i guai' - la clamorosa sentenza 'in casa' : La festa di Luigi Di Maio e del Movimento 5 Stelle , appena cominciata, è già finita. A rompere le uova nel paniere è Massimo Fini , intellettuale libero e spesso controcorrente che scrive, però, ...

Luigi DI MAIO - M5S ELEZIONI 2018/ La strategia dei vertici : “Niente preclusioni - neppure per Forza Italia” : LUIGI Di MAIO, ELEZIONI Politiche: il candidato premier festeggia la vittoria in un ristorante romano. La strategia dei vertici nel post voto: “Niente preclusioni, neppure per Forza Italia”(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 09:27:00 GMT)

Luigi Di Maio : “Noi siamo tutta l’Italia”. Il leader M5S sogna il governo : La Terza Repubblica di Luigi Di Maio comincia in una piovosa mattina di marzo, il giorno dopo il trionfo, con addosso una maschera di emozione che tradisce i 31 anni del ragazzo di Pomigliano che voleva essere premier. È breve, conciso, Di Maio, attento a non sporcare il suo discorso anche di una sola virgola che potrebbe irritare il presidente del...

Luigi Di Maio - M5S Elezioni 2018/ Beppe Grillo : "Niente inciuci" - cena al ristorante dopo la vittoria : Luigi Di Maio, Elezioni Politiche: il candidato premier festeggia la vittoria in un ristorante romano. Al tavolo gli emergenti Bonafede e Di Stefano, oltre ai volti noti Fico e Di Battista.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 23:08:00 GMT)

La dolce attesa di Luigi Di Maio. M5s convinto che la linea di Matteo Renzi naufragherà. Pd resta interlocutore privilegiato : Ridono Beppe Grillo, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio. In una stanza al primo piano dell'Hotel Parco dei Principi di Roma, dove da quarantott'ore non chiudono occhio, hanno sintonizzato il televisore su un canale all news. Dopo attese e rinvii, ecco materializzarsi sullo schermo Matteo Renzi. Lo ascoltano annunciare le (non) dimissioni, l'intenzione di rimanere in sella al Pd per garantire che un accordo con il Movimento 5 stelle non ...

Luigi Di Maio - Renato Farina : con chi proverà a fare il governo il candidato premier grillino : Lo sostiene l' aritmetica, che è una scienza più esatta della politica. Non lo dice l' ideologia, ma - ripetiamolo - un' addizione: tot M5S + tot Pd + tot Leu = 55-60 per cento di seggi e pure di ...

Luigi DI MAIO - TRIONFO M5S ELEZIONI 2018/ Beppe Grillo : “non siamo uno spot - ora non ci sfottono più” : LUIGI Di MAIO, ELEZIONI Politiche 2018: TRIONFO del candidato premier M5S, "inizia la Terza Repubblica". Beppe Grillo, “grazie a tutti, non siamo uno spot”. Risultati e ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:35:00 GMT)

Luigi Di Maio - l'ombra del referendum interno al M5s per il governo. E Beppe Grillo : 'No alle alleanze' : Luigi Di Maio si sente fiducioso dopo l'exploit elettorale che ha lanciato il Movimento Cinque Stelle oltre il 30%, resta da capire ora quanto lo sia anche il presidente della Repubblica Sergio ...

Luigi Di Maio - vincitore delle elezioni politiche - chiude i festeggiamenti nella sua Pomigliano d'Arco : Dopo la grande sbornia romana, tra comitati elettorali in lussuosi hotel dei Parioli, girandole di interviste, festeggiamenti da stadio, martedì Luigi Di Maio tornerà tra la sua gente. nella sera sarà a Pomigliano, suo paese natale, per ringraziare gli elettori che lo hanno portato in trionfo nel suo collegio. In piazza, per ironia della sorte; la prima piazza dopo un tour in cui è passato da teatro in teatro, da ...