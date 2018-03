Luciano D' Alfonso Abbandona la Regione per il Parlamento | Lolli Traghettatore Fino

Il governatore dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso lascia la Regione e si candida al Senato : Il governatore dell'Abruzzo Luciano D'Alfonso lascia la Regione e si candida alle elezioni politiche, dopo tre anni e mezzo di mandato. Lo riportano Il Centro e il Messaggero. Secondo quanto riporta il primo quotidiano, il presidente della giunta regionale si candiderà al Senato.Il Messaggero racconta altri dettagli sulla decisione di D'Alfonso. In primis, il governatore sarà indicato come candidato nel collegio uninominale. La ...