L' Oscar è una fiaba L' amore per un mostro vale due statuette

Oscar 2018 - l’oro delle statuette brilla grazie a una tecnologia targata Nasa : I vincitori della novantesima edizione, anno 2018, ormai li conosciamo. Ma forse non tutti sanno che l’oro dell’Oscar del cinema brilla grazie alle stessa tecnologia che aiuta i telescopi a vedere le galassie più distanti. Il rivestimento degli specchi, come della celebra statuetta, si basa sulla stessa tecnica messa a punto dalla Nasa. l’oro è infatti utile nello spazio, perché è in grado di riflettere le lunghezze d’onda infrarosse della luce, ...

Video di Mystery of Love di Sufjan Stevens da Chiamami col tuo nome agli Oscar 2018 - una performance corale : agli Oscar 2018 una struggente versione dal vivo di Mystery of Love di Sufjan Stevens dal film Chiamami col tuo nome (Call Me By Your Name) ha incantato la platea del Dolby Theatre di Hollywood nella notte del 4 marzo: alla cerimonia di premiazione dell'edizione numero 90 degli Academy Awards, il brano ha concorso nella categoria Miglior Canzone Originale, ma non ha portato a casa l'ambita statuetta. Si tratta di una delle tre canzoni con cui ...

Red Carpet Oscar 2018/ Time's Up in una spilla e addio al nero : bianco e rosso i colori scelti dalle star : bianco e rosso sul Red Carpet agli Oscar 2018 ma le star non dimenticano la lotta alla violenza e il movimento Time's Up portando una spilla ma dicendo addio al nero(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 10:45:00 GMT)

Una struggente Mary J. Blige agli Oscar 2018 con un coro gospel in Mighty River da Mudbound (video) : Non ha portato a casa le ambite statuette per le quali era candidata, ma Mary J. Blige agli Oscar 2018 ha sicuramente incassato la soddisfazione di aver offerto al pubblico quella che sarà ricordata come una delle migliori performance della cerimonia della 90ª edizione dei premi. La cantante ha raggiunto il palco degli Academy Awards domenica sera a Los Angeles per esibirsi dal vivo nel brano Mighty River, tratto dal film Mudbound. La sua ...

Frances McDormand ha avuto una standing ovation agli Oscar dicendo solo queste due parole : "inclusion rider" : "Tutte abbiamo storie da raccontare e progetti da finanziare. Non parlateci di questa cosa alle feste di stasera. Invitateci nel vostro ufficio tra un paio di giorni o venite al nostro, come credete meglio, e vi diremo tutto". E' di Frances McDomrand il discorso più applaudito agli Oscar 2018. Salita sul palco per ritirare la statuetta come migliore attrice, la protagonista di "Tre Manifesti a Ebbing, Missouri" si è rivolta alla ...

Oscar : 4 statuette a Guillermo del Toro - una va anche a Ivory per Guadagnino : La serata degli Oscar 2018 ha rispettato tutti i pronostici dei bookmakers e non riservato sorprese. Tutto come previsto alla vigilia: il vero vincitore è stato 'La Forma dell'acqua' di Guillermo del ...

Chiara Ferragni rinuncia Oscar 2018 e al red carpet / Foto - ecco l'abito : una domenica rilassante : Chiara Ferragni rinuncia Oscar 2018 e al red carpet: Foto, ecco l'abito che avrebbe indossato l'influencer costretta al riposo per salvaguardare la crescita nel grembo del piccolo Leone.(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 23:06:00 GMT)

Nella notte degli Oscar a Hollywood una statua dorata per Harvey Weinstein in accappatoio - : Qualche giorno prima della notte degli Oscar a Hollywood è comparsa una statua di Harvey Weinstein realizzata da due artisti di strada, Plastic Jesus e Joshua 'Ginger' Monroe con cui prendono in giro ...

Oscar 2018 - anche gli uomini firmano una campagna a favore delle donne : anche gli uomini di Hollywood si schierano a fianco delle donne: alla vigilia degli Oscar 2018, alcuni attori, scrittori e produttori si sono uniti in un movimento, #AskmoreOfHim, contro il sessismo e gli abusi ai danni del popolo femminile. Tra questi, anche uno dei protagonisti di Friends, David Schwimmer.Nella loro lettera aperta si legge: "Applaudiamo al coraggio e offriamo il nostro supporto a tutte quelle donne, uomini, che hanno ...

Oscar 2018 - Chiamami col tuo nome/ Faye Dunaway e Warren Beatty dopo la gaffe dello scorso anno ci riprovano : Oscar 2018: Luca Guadagnino rappresenta l'Italia del cinema in corsa per ben 4 statuette con il film "Chiamami col tuo nome", poche possibilità di vittoria per lui...(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 13:30:00 GMT)

La notte degli Oscar 2018 dei videogiochi - i potenziali candidati a una statuetta : Ci siamo: come ogni anno, il momento più atteso dai cinefili di tutto il mondo, la notte degli Oscar 2018, torna sulla scena pronta a muovere gli equilibri del cinema grazie alle inossidabili statuette che premiano ogni singolo aspetto delle produzioni cinematografiche. Uno spettacolo tutto da vivere, grazie alla diretta che sarà seguita da miliardi di telespettatori, e che incoronerà i più meritevoli. Ovviamente anche noi videogiocatori non ...

