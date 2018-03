Lo strano addio

Eleonora Brigliadori - addio splendore. Dopo anni di oblio - eccola oggi. Gli scatti dei paparazzi la mostrano profondamente cambiata e appesantita : Per anni l’abbiamo vista in tv, prima pin up in film diventati poi cult come Rimini Rimini, quindi, non troppi anni fa, come storica storica concorrente dell’edizione dei Famosi targata Simona Ventura. Parliamo di Eleonora Brigliadori, una delle attrici simbolo degli anni ’80 ora arrivata alla soglia dei 58 anni. Sempre in forma, seppure con qualche ruga in più, Eleonora è stata sorpresa mentre si allena in moto “alternativo” in un parco ...