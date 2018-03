L' M5S di Di Maio è come il Pci di Berlinguer

Luigi Di Maio : “Noi siamo tutta l’Italia”. Il leader M5S sogna il governo : La Terza Repubblica di Luigi Di Maio comincia in una piovosa mattina di marzo, il giorno dopo il trionfo, con addosso una maschera di emozione che tradisce i 31 anni del ragazzo di Pomigliano che voleva essere premier. È breve, conciso, Di Maio, attento a non sporcare il suo discorso anche di una sola virgola che potrebbe irritare il presidente del...

Elezioni 2018 : la Campania non tradisce Di Maio - è trionfo M5S - : Nella regione governata da De Luca , Pd, , i pentastellati fanno quasi l'en plein nell'uninominale tra Camera e Senato portando a casa 32 dei 33 collegi del maggioritario, andando oltre il 50% nel ...

La dolce attesa di Luigi Di Maio. M5S convinto che la linea di Matteo Renzi naufragherà. Pd resta interlocutore privilegiato : Ridono Beppe Grillo, Davide Casaleggio e Luigi Di Maio. In una stanza al primo piano dell'Hotel Parco dei Principi di Roma, dove da quarantott'ore non chiudono occhio, hanno sintonizzato il televisore su un canale all news. Dopo attese e rinvii, ecco materializzarsi sullo schermo Matteo Renzi. Lo ascoltano annunciare le (non) dimissioni, l'intenzione di rimanere in sella al Pd per garantire che un accordo con il Movimento 5 stelle non ...

Luigi Di Maio - l'ombra del referendum interno al M5S per il governo. E Beppe Grillo : 'No alle alleanze' : Luigi Di Maio si sente fiducioso dopo l'exploit elettorale che ha lanciato il Movimento Cinque Stelle oltre il 30%, resta da capire ora quanto lo sia anche il presidente della Repubblica Sergio ...

"La Lega è populista - M5S no. Mi stupirei che ora Di Maio guardasse a Salvini" : "L'Europa dell'austerità e dei "cappi" di bilancio sta generando tutto questo. La Brexit doveva suonare anche per l'Italia come un campanello d'allarme: perché l'Europa dell'iper-rigorismo, dell'assenza più totale di politiche di sviluppo e di occupazione, è stata percepita come una minaccia soprattutto dai ceti più deboli, meno garantiti sul piano sociale. In questa ottica, dire solo più Europa, senza ...

Elezioni 2018 - il trionfo di M5S e Lega : Salvini e Di Maio esultano. Caos Pd - minoranza vuole dimissioni di Renzi : Passo indietro di Matteo Renzi e 'gestione unitaria' del partito di qui al congresso. La minoranza di Andrea Orlando ha fatto il punto in attesa della conferenza stampa convocata...

M5S - Di Maio snobba la Lega e aspetta al varco la sinistra : 'Noi vincitori ma aperti al confronto' : ... a Raggi mancava qualche pezzo e il M5S non è voluto incorrere nel medesimo errore, ma soprattutto ha utilizzato il metodo dello scouting a 360 gradi che non si basa sulla provenienza politica dei ...

M5S - Di Maio : "Vincitori assolutiAperti al confronto con tutti i partiti" : "Siamo aperti al confronto con tutte le forze politiche a partire dalle figure Di garanzia che vorremo individuare per le presidenze delle Camere". Lo ha detto Luigi Di Maio, durante la conferenza stampa con cui il candidato premier M5s ha commentato il risultato del voto. Segui su affaritaliani.it

Elezioni 2018 - trionfano M5S e Lega. Salvini : "Ora centrodestra al Governo". Di Maio : "No - ci andiamo noi" : Elezioni 2018, lo scrutinio in diretta. Quando mancano circa cinquemila sezioni da scrutinare alla Camera e poco meno al Senato, è ormai chiaro come gli elettori italiani abbiano scritto la...