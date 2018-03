Liverpool-Porto 0-0 Reds ai quarti di Champions

Champions - tutto facile per il Liverpool : col Porto basta lo 0-0 : I Reds volano ai quarti grazie al 5-0 rifilato ai lusitani in trasferta all'andata. Palo di Manè nel primo tempo

Champions League - Liverpool-Porto 0-0 : Klopp e Salah volano ai quarti di finale : LIVERPOOL - Una pura formalità, come il titolo di uno dei film più fortunati di Tornatore. Liverpool-Porto è una partita da 0-0, ma senza alcuna pretesa: per la squadra di Sergio Conceicao recuperare ...

Champions - Liverpool-Porto 0-0 : palo di Mané - Klopp ai quarti : Se in una sfida sui 180' la partita di andata finisce 5-0, quella di ritorno è sostanzialmente priva di qualunque spunto ai fini della qualificazione. Anche se parliamo di un ottavo di Champions ...

Champions League - Liverpool-Porto 0-0 : passano gli inglesi : TORINO - Solo chi aveva parenti, amici stretti oppure obiettivi di mercato in campo avrebbe seguito con attenzione questa partita. L'ultimo caso riguarda i tifosi della Juventus che, durante Liverpool-...

Il Real Madrid in Champions League è clamoroso ma per il Psg è una debacle : il Liverpool ‘controlla’ contro il Porto [FOTO] : 1/17 AFP/LaPresse ...

Liverpool-Porto in diretta : le formazioni ufficiali e risultato LIVE : LE formazioni ufficiali LIVErpool , 4-3-3, : Karius; Gomez, Matip, Lovren, Moreno; Emre Can, Henderson, Milner; Mané, Firmino, Lallana. Porto , 4-4-2, : Casillas; Pereira, Felipe, Reyes, Dalot; Costa,...

