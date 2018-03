L’Isola dei famosi | Francesca Cipriani finge un malore?

Chiara Nasti è giusto dire la verità sulL’Isola dei famosi : L’ex naufraga Chiara Nasti in un’intervista rilasciata al settimanale “Chi”, parla anche di Francesco Monte: “E vabbè sì, si è detto. Lui principalmente, gli altri non so perché non ho visto. Di lui sì, ormai si è capito che ha fumato anche se penso che ci siano cose più gravi di questa, penso che si sta troppo portando alla lunga. Si è detto che se la vedranno Eva e Monte nelle sedi opportune? A me hanno un po’ rotto…”.“Io non ho visto ...

Ascolti tv - oltre 4 milioni di spettatori per L’Isola dei Famosi : Su Canale 5 la settima puntata dell’Isola dei Famosi 13 ha totalizzato 4.685.000 spettatori e una media del 24.9% di share (aiutata in questo dalle prodezze di Stefano De Martino), superando Rai1 con il suo Speciale Porta a Porta, Elezioni 2018 – Chi ha Vinto? che ha conquistato 3.693.000 spettatori pari al 14.5% di share. Isola dei Famosi 2018, i concorrenti Bianca Atzei, cantante. ...

“Hanno fumato insieme”. Droga alL’Isola dei famosi - è l’apoteosi. La bomba è stata sganciata : Francesco Monte non si è ‘sballato’ da solo - ma in compagnia di altri naufraghi famosi. Sono stati fatti i nomi ed ecco le prove. Adesso la situazione si complica parecchio… : Lunedì 5 marzo è in andata la settima puntata de L’Isola dei famosi. Alessia Marcuzzi, molto sexy (con quella gonnellina con le frange) ha esordito con una frecciatina a Striscia la notizia: “Svicolona, come mi chiamano gli amici di Striscia, stasera affronterà il confronto tra Craig e Franco”. Come molti di voi sapranno, Antonio Ricci si è accanito non poco su questa ultima edizione del reality e la padrona di casa ha fatto una battuta per ...

Isola dei Famosi 2018 : L’Isola che non c’è : Forse era meglio parlare della canna, del «quartetto del segreto» smascherato da Striscia e che, insieme a Monte, inchioderebbe anche Paola Di Benedetto, Marco Ferri e Rosa Perrotta. Almeno ci saremmo risparmiati la triste pagina sulla presunta omofobia di Franco Terlizzi e le obiezioni, giustissime, del pubblico sul rientro in gioco di Nadia Rinaldi e della Di Benedetto (e i soldi spesi al televoto per eliminarle?). L’Isola dei Famosi che ...

Paola Di Benedetto eliminata dalL’Isola dei famosi - Elena Morali e Nadia Rinaldi da sole : Elena Morali è la concorrente eliminata all’Isola dei famosi 13 nella puntata di lunedì 5 marzo su Canale 5: al televoto perde contro Bianca Atzei e Alessia Mancini. Ma può rientrare in gioco… e alla fine esce Paola Di Benedetto. Elena Morali “esce” dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Elena lascia il reality show: […] L'articolo Paola Di Benedetto eliminata dall’Isola dei ...

L’Isola dei Famosi : Alessia Marcuzzi commette una gaffe in diretta : Alessia Marcuzzi fa un clamoroso errore all’Isola dei Famosi Questa settima puntata de L’Isola dei Famosi è stata pregna di polemiche. E a tener banco è stata la rivelazione fatta da Craig Warwick 10 giorni fa a Verissimo su Franco Terlizzi. Cosa ha detto? In quella circostanza ha rivelato a un’incredula Silvia Toffanin che Terlizzi gli avrebbe mancato di rispetto perchè gay. Un’affermazione, che ha creato un vero e ...

Amaurys Perez con gli occhiali da sole alL’Isola dei Famosi : il motivo : Perché Amaurys Perez ha indossato gli occhiali da sole all’Isola dei Famosi? Problema all’occhio per lo sportivo Ai telespettatori più attenti non è sfuggito: negli ultimi appuntamenti televisivi dell’Isola dei Famosi, Amaurys Perez ha indossato degli occhiali da sole scuri. Un accessorio che, com’è noto, non fa di certo parte del kit di sopravvivenza del […] L'articolo Amaurys Perez con gli occhiali da sole ...

Canna gate alL’Isola - Striscia svela i nomi dei naufraghi che avrebbero fumato marijuana. Ecco chi sono : Striscia la Notizia - 5 marzo 2018 Striscia la Notizia torna per l’ennesima volta sul Canna gate dell’Isola dei Famosi 2018 e decide di svelare i nomi dei naufraghi che – secondo questa versione – avrebbero fumato marijuana nella villa hondureña dove alloggiavano prima dell’inizio delle dirette di Canale 5. Da settimane ormai il tg satirico ha deciso di appoggiare Eva Henger (che per prima aveva sollevato la ...

L’Isola dei Famosi – Settima puntata del 5 marzo 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con Venier - Bossari e la Gialappa’s. : Questa sera, in prima serata su Canale 5, torna L’Isola dei Famosi, condotta per il quarto anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Il compito di narrare le fatiche dei naufraghi in Honduras quest’anno è affidato a Stefano De Martino, mentre in studio i commentatori a bordo campo saranno la veterana Mara Venier e il vincitore del GF Vip Daniele Bossari. E […] L'articolo L’Isola dei Famosi – Settima puntata del 5 marzo 2018 – ...

“Lasciami in pace… adesso vomito!”. Lite furibonda sulL’Isola dei Famosi. Notte di passione in Honduras : urla - strepiti e disperazione - ormai gli animi sono incandescenti. Quello che è successo ha creato il finimondo : tutti ad accapigliarsi : La vita sull’Isola dei Famosi diventa sempre più dura e i rapporti tra i naufraghi iniziano a diventare più tesi. La mancanza di comodità, la fame e la lontananza da casa possono giocare dei brutti tiri. Nelle ultime ora qualcuno ha seriamente perso la pazienza e l’insofferenza si è fatta sentire forte e chiara. Questa volta a perdere le staffe è stato Jonathan Kashanian che normalmente resta sempre molto calmo e tranquillo, ...

L’Isola dei famosi rischia grosso : nomination pilotate : Per L’Isola dei famosi si prospetta un periodo abbastanza duro che potrebbe portarlo addirittura alla chiusura del programma. Tempi duri anche per la conduttrice Alessia Marcuzzi che sta cercando d salvare il salvabile anche se si parla di accuse abbastanza gravi come il caso canna-gate mosso da Eva Henger che ha accusato l’altro concorrente Francesco Monte di essersi fatto una ... The post L’Isola dei famosi rischia grosso: ...

Bianca Atzei eliminata alL’Isola dei Famosi 2018? Anticipazioni 5 marzo : la lite tra Francesca Cipriani e Jonathan : Bianca Atzei eliminata all'Isola dei Famosi 2018? La verità presto verrà a galla insieme alla nuova diretta del reality show di Canale 5 che, lo ricordiamo questa volta andrà in onda al lunedì ancora una volta per scappare da Il Commissario Montalbano e dalle repliche in onda da domani su Rai1. Risultato? L'Isola dei Famosi continua a traslocare e i naufraghi si troveranno ad affrontare un giorno prima il fatidico momento: Alessia Mancini, ...

Stefano De Martino in estasi alL’Isola dei Famosi (VIDEO) : L’isola dei Famosi: Stefano De Martino si sente in paradiso Paesaggi mozzafiato e acque cristalline continuano ad essere lo scenario mostrato da Stefano De Martino sui social. L’inviato dell’Isola dei Famosi, ha postato di recente un video, visibile in fondo all’articolo, in cui mostra il mare dell’Honduras e la sua nuotata. L’ex marito di Belen Rodriguez ha mostrato la bellezza del posto in cui soggiorna, ...

