adnkronos

: RT @Adnkronos: Lidl: +135% paga domenica - Tn9Friz : RT @Adnkronos: Lidl: +135% paga domenica - Adnkronos : Lidl: +135% paga domenica - TutteLeNotizie : Lidl: +135% paga domenica -

(Di martedì 6 marzo 2018) Svolta contrattuale per i 13mila addetti italiani della, il gruppo tedesco della grande distribuzione organizzata presente in 30 Paesi del mondo con oltre 200mila collaboratori e più di 10mila punti vendita di cui circa 600 distribuiti in Italia. I sindacati di categoria Fisascat Cisl e Uiltucs e la direzione aziendale hanno infatti ...