LeU : Fava - Epifani eletto per meriti non suoi - faccia passo indietro : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) – “Epifani dovrebbe dimettersi e lasciare il seggio a Maria Flavia Timbro, la donna che era in lista alle sue spalle e che ha contribuito (lei assieme ai molti e bravi compagni di Messina e di Enna, al lavoro straordinario costruito da ciascuno di loro in questi mesi a partire dal progetto dei 100Passi) a far scattare il seggio nella circoscrizione della Sicilia orientale. Senza il dato numerico di quella ...