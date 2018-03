Lega | Maroni | con Salvini è più a destra | vedremo se funzionerà

La vera sorpresa di queste elezioni è Matteo Salvini La Lega sfonda da Nord a Sud. Addio "giuda" Maroni Carroccio ago della bilancia. Apre al M5S o resta con Silvio? : La vera sorpresa delle elezioni politiche 2018 è Matteo Salvini e la sua nuova Lega nazionale. Che il Partito Democratico di Matteo Renzi andasse incontro ad una debacle storica era nell'aria, così come il successo del Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio Segui su affaritaliani.it

Lega : Salvini - Maroni lo ringrazio e guardo avanti : Milano, 2 mar. (Adnkronos) – “Maroni lo ringrazio per il buon lavoro fatto, e guardo avanti”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale di Attilio Fontana, a chi gli domanda dell’ex presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, che ha scelto di ritirarsi dalla corsa e Se questa sua scelta abbia eventualmente penalizzato la Lega. “Al di là delle ...

Matteo Salvini - ribolle il malcontento all'interno della Lega : gli attacchi di Bossi e Maroni : all'interno della Lega il clima nei confronti di Matteo Salvini è tutt'altro che sereno. Anzi, quella piccola pattuglia di leghisti poco in linea con il segretario del Carroccio da gruppetto che si ...

'La Lega non ha dimenticato il federalismo'. Salvini risponde a Maroni : ... l'attuale segretario del Carroccio ha cancellato la storia del partito, ha messo alla porta senza alcun rispetto né visione politica alcuni dei suoi rappresentanti più seri e preparati, come per l'...

Salvini replica a Maroni : accordi autonomia figli mia Lega forte : Milano, 27 feb. , askanews, 'Se domani Luca Zaia e Roberto Maroni vanno a firmare il pre-accordo sull'autonomia di Veneto e Lombardia è perché la Lega è forte. Nel programma del centrodestra c'è il ...

Maroni attacca Salvini : la sua Lega ha dimenticato federalismo : Milano, 27 feb. , askanews, L'accordo sull'autonomia 'riscopre una parola dimenticata dalla politica: federalismo. Un tema assente dalla campagna elettorale, dominata da chi la spara più grossa, ma sempre centrale per la , ancora irrisolta, questione settentrionale. Un tema di cui, lo dico ...

Maroni : 'La Lega di Salvini ha perso le tracce del federalismo' : L'accordo sull'autonomia "riscopre una parola dimenticata dalla politica: federalismo". Un tema di cui, sostiene il presidente uscente della Regione Lombardia, il leghista Roberto Maroni, "la Lega di Salvini ha perso le tracce". Secondo il governatore, che ...

Lega : Salvini - Maroni assente? Io mi godo la piazza : Milano, 24 feb. (AdnKronos) – Nessuna delusione da parte di Matteo Salvini per l’assenza di Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia, alla manifestazione della Lega in piazza Duomo a Milano. “Io mi godo la piazza che c’era”, ha detto Salvini, leader della Lega, rimasto ancora a lungo in piazza Duomo al termine della manifestazione per parlare con i sostenitori. “C’è tanto di meglio da fare, ...

Lega - Maroni non si presenta al comizio di Salvini : Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, a sorpresa non è andato alla manifestazione del Carroccio con il segretario Matteo Salvini in piazza Duomo, a Milano. Il corteo dei sostenitori ...

Elezioni : Maroni - io premier? Se vince Lega sarà Salvini : Roma, 12 feb. (AdnKronos) – ‘”Con Matteo Salvini ho un ottimo rapporto, al di là delle divergenze d’opinione, come è giusto che sia. Dopo 28 anni nelle istituzioni in politica, lo dico con una battuta: il reato è prescritto. Il premier sarà Salvini, se vince la Lega”. Lo ha detto il governatore della Lombardia Roberto Maroni, intervenendo stamattina a ‘Non Stop News’, in onda su Rtl 102.5. L'articolo ...

Maroni - Lega diversa da origini : ANSA, - MILANO, 5 FEB - "No, vedo una Lega che ha l'ambizione di diventare un partito nazionale. Ricordo le origini, quando Bossi diceva che la Lega non era né di destra né di sinistra ma del Nord. Ma ...

Terremoto Lega : esplode la rabbia contro Maroni premier. E Salvini pensa alla scissione : La rabbia e lo sdegno rimbalzano di telefonino in telefonino. Le liste sono state presentate e le sorprese non mancano in casa Lega dove si aspettavano grandi rivoluzioni di tipo nazionalista ma, al ...

Lega - a Genova aperta inchiesta per riciclaggio dei rimborsi-truffa durante le gestioni di Maroni e Salvini : durante le gestioni di Roberto Maroni e Matteo Salvini la Lega ha incamerato, riutilizzato e messo al sicuro dai sequestri con vari artifici i rimborsi-truffa ottenuti da Umberto Bossi e dal tesoriere Francesco Belsito. Secondo quanto scrive Il Secolo XIX, è questa l’ipotesi della Procura di Genova che ha aperto un’inchiesta per riciclaggio sul Carroccio. L’indagine, al momento a carico di ignoti, nasce dall’esposto ...