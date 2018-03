L' economia del legno come risorsa da riscoprire

economia Alitalia - l'ora della verità : Ad onor di cronaca, in tutta questa confusione, c'è stato pure un gossip finanziario, poco credibile, che vedeva FS scendere in campo a difesa di Alitalia . FS da nove anni macina profitti ed utili, e ...

Zona Euro - l' economia rallenta più del previsto a febbraio : " l'economia dell' Euro Zona di febbraio sembra abbia incontrato un ostacolo dopo lo straordinario inizio anno. E' troppo presto per fare supposizioni in merito alla contrazione del PMI di febbraio ed ...

Cina : occorre concentrarsi sullo sviluppo dell' economia reale : Presentando oggi 5 marzo all'APN il rapporto di lavoro del governo cinese, il primo ministro cinese Li Keqiang ha affermato che occorre concentrarsi sullo sviluppo dell'economia reale , continuare a lavorare con impegno per ridurre la capacità produttiva in eccesso, le riserve, la leva finanziaria e i costi di produzione, semplificare l'amministrazione e ridurre le ...

Il gran ministro dell' economia che verrà : In tutto il gran chiacchiericcio che s'è fatto durante la campagna elettorale su squadre di governo più o meno numerose, una poltrona spicca su tutte le altre, la più importante dopo quella del capo ...

Politica e economia : l'assenza della cultura laica - Conversazione con Giuseppe Moesch : Nella Conversazione con il direttore di Agenzia Radicale e Quaderni Radicali Giuseppe Rippa , vengono affrontati i temi generali dello stato dell' economia in Italia e della situazione politico ...

Chi è Andrea Roventini? 'Ministro' dell' economia Movimento 5 Stelle : Con lui presentiamo all'Economia tutto ciò che abbiamo sempre desiderato: gioventù, merito, eccellenza scientifica e indipendenza politica" motiva ancora la sua scelta Di Maio, fiducioso in un ...

Elezioni - Brunetta : “Io ministro economia? È il mio mestiere. Di Battista e Di Maio sono poveracci - il peggio del peggio del peggio” : Durissima reprimenda del candidato di Forza Italia, Renato Brunetta, contro il M5s e, in particolare, contro il deputato uscente Alessandro Di Battista e il candidato alla presidenza del Consiglio, Luigi Di Maio. Ospite di Ecg Regione, su Radio Cusano Campus, Brunetta esordisce: “Berlusconi mi vuole come ministro dell’Economia? Non mi ha stupito ma mi ha fatto piacere. È il mio mestiere, l’ho sempre fatto”. Poi commenta ...