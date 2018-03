huffingtonpost

: Le lunghe attese di Silvio per uscire dalla trappola di Salvini premier - TutteLeNotizie : Le lunghe attese di Silvio per uscire dalla trappola di Salvini premier - disicaterina : RT @dantonio_luca: A volte la vita ci impone lunghe attese. L'importante è superarle e credere che qualcosa di bello,prima o poi,arriva! ????… -

(Di martedì 6 marzo 2018) Il paradosso è quello di una vittoria per non andare al governo. È nel corso del vertice di Arcore che viene letta così la strategia di Matteo: "Matteo non vuole fare il governo, altrimenti non si impunterebbe sull'incarico. Lui spera che Cinque stelle e Pd riescano a fare la maggioranza per fare il leader dell'opposizione e divorare il centrodestra". Perché i numeri sono numeri. Al centrodestra mancano più di quaranta deputati e più di una ventina di senatori per avere una maggioranza. Ed è chiaro che per "allargare" non basta lo "scouting", ma serve la poltica, con le sue grandi manovre e la capacità di tessere accordi. Attorno al tavolo c'è tutto lo stato maggiore di Forza Italia a villa San Martino, capigruppo, fedelissimi, anche Gianni Letta e Antonio Tajani. Nel corso del brain storming, domanda...