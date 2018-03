Le lunghe attese di Silvio per uscire dalla trappola dell' incarico a Salvini | di A De

Le lunghe attese di Silvio per uscire dalla trappola dell'incarico a Salvini : Il paradosso è quello di una vittoria per non andare al governo. È nel corso del vertice di Arcore che viene letta così la strategia di Matteo Salvini: "Matteo non vuole fare il governo, altrimenti non si impunterebbe sull'incarico. Lui spera che Cinque stelle e Pd riescano a fare la maggioranza per fare il leader dell'opposizione e divorare il centrodestra". Perché i numeri sono numeri. Al centrodestra mancano ...

Le lunghe attese di Silvio per uscire dalla trappola di Salvini premier : Il paradosso è quello di una vittoria per non andare al governo. È nel corso del vertice di Arcore che viene letta così la strategia di Matteo Salvini: "Matteo non vuole fare il governo, altrimenti non si impunterebbe sull'incarico. Lui spera che Cinque stelle e Pd riescano a fare la maggioranza per fare il leader dell'opposizione e divorare il centrodestra". Perché i numeri sono numeri. Al centrodestra mancano ...