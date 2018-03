L’app Salva una vita insegna come intervenire mentre arrivano i soccorsi

tuttoandroid

(Di martedì 6 marzo 2018)unaè un'applicazione che permette di fornire un primo soccorso in caso di emergenza medica, in modo da sapere cosa fare nelle varie situazioni, senza rischiare di compiere manovre che possono provocare effetti negativi. L'app mette a disposizione video e immagini sulle tecniche di primo soccorso, numeri utili e un quiz per mettere alla prova la capacità dicorrettamente, in attesa del personale sanitario di competenza. L'articolo L’appunaè stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.