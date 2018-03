L' addio delle sue squadre a Davide Astori | Fiorentina e Cagliari ritirano la

Mediaset prima vittima delle urne. Il Biscione fa -6% Il voto costringe Berlusconi all'accordo con Bollorè addio al risarcimento miliardario e intesa con Tim e Canal+ : Mercati che reagiscono con prudenza al risultato delle elezioni politiche 2018 in Italia, da cui come previsto non esce un vincitore in grado di fare un governo coi soli propri voti. A Piazza Affari i trader hanno già individuato la vittima sacrificale di questa situazione: Mediaset, la cui posizione negoziale nei confronti di Vivendi risulta indebolita dalla débâcle elettorale di Forza Italia. Silvio Berlusconi dovrà accettare un accordo con ...

Così l’Italia chiude col passato : addio regioni rosse e re delle preferenze al Sud : Forse il titolo più significativo delle elezioni del 5 marzo 2018 è quello di Enrico Mentana che alle 6 del mattino legge la nuova mappa d’Italia alla luce dei primi provvisori...

Diesel addio - ecco le strategie delle case per il futuro dei motori : L'addio ai motori a gasolio di Fca è l'ultimo di una serie di annunci di altri costruttori, ecco quali...

“Basta - io mollo”. Don Matteo - l’addio di una delle figure storiche. La fiction di Rai 1 perde un pezzo fondamentale : “Non ce la faccio più - sono anni che faccio la stessa cosa…”. Sconcerto tra i fan : Sorella d’arte, per ben due volte, in pratica non avrebbe potuto far altro che seguire una strada similare a quella dei suoi famigliari. Parliamo della divertentissima Nathalie Guetta, la famosa Natalina della serie Don Matteo. Eh sì, perché (per chi non lo sapesse) Nathalie, classe 1958 (altezza 170 cm), è la sorella del disc jockey e produttore David Guetta e del giornalista politico Bernard Guetta. All’età di 16 anni lascia la ...

Vitality Rocky - il campione delle FUT Championship Series di Fifa 17 - dice ""addio” ... : Con un messaggio sul proprio ufficiale il pro player francese Corentin Chevrey, noto a tutti gli appassionati di Fifa con il nickname di Vitality Rocky ha annunciato che per il momento abbandonerà la scena competitiva di Fifa 18. La decisione, maturata dopo mesi di riflessione, è stata accelerata anche dalla necessità del giocare di prestare maggiore assistenza […] L'articolo Vitality Rocky, il campione delle FUT ...

addio allo storico Galasso - il cordoglio delle istituzioni : Nel mondo degli storici ha rappresentato uno straordinario esempio di un'ininterrotta operosità e produttività. Lo attesta una impressionante mole di opere, in buona parte dedicate alla storia di ...

addio a Nicola Lillo - padre del collega Marco. L’abbraccio delle redazioni : Le direzioni, la società editrice, le redazioni e tutto il Fatto Quotidiano e ilfattoquotidiano.it si stringono a Marco Lillo e alla sua famiglia nel grande dolore per la scomparsa del padre, il professor Nicola Lillo. L'articolo Addio a Nicola Lillo, padre del collega Marco. L’abbraccio delle redazioni proviene da Il Fatto Quotidiano.

MotoGp - Dopo l'addio delle grid girl dalla F1 - il mondo a due ruote fa chiarezza : 'ombrelline? Ecco il nostro parere' : Mentre il mondo a quattro ruote rivoluzione il suo stile, quello a due rimane fedele alle sue usanze. La MotoGp infatti non ha intenzione di abolire le umbrella girl e non esita ad esprimere il ...

Italia - addio ad Azeglio Vicini : si spegne ad 85 anni il condottiero delle notti magiche : Italia, addio ad Azeglio Vicini: si spegne ad 85 anni il condottiero delle notti magiche Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Italia, addio AD Azeglio Vicini- Il calcio Italiano è in lutto. Si è spento ad 85 anni Azeglio Vicini, allenatore della Nazionale Italiana dal 1986 al 1991. Ct durante i Mondiali del 1990, trascinò gli azzurri in semifinale, Italia ...

addio a David Zard - promoter delle star e dei grandi musical : Ama e cambia il mondo . Il musical, tratto dall'opera di William Shakespeare e prodotto da David e Clemente Zard, debutterà al Teatro Ciak Milano il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, dove ...