La forza dei populisti e le debolezze dei loro avversari : I partiti tradizionali non hanno risposto alla globalizzazione, agli sconvolgimenti nel mondo del lavoro e alle paure dovute alle migrazioni, lasciando il campo a disposizione dell’estrema destra. Leggi

LUIGI DI MAIO - M5S ELEZIONI 2018/ La strategia dei vertici : "Niente preclusioni - neppure per forza Italia" : LUIGI Di MAIO, ELEZIONI Politiche: il candidato premier festeggia la vittoria in un ristorante romano. La strategia dei vertici nel post voto: "Niente preclusioni, neppure per Forza Italia"

SPILLO/ La forza dei consumatori ignorata dai partiti : I consumatori hanno un ruolo molto importante per l'economia. Eppure i partiti non sembrano essersi occupati di loro in vista delle elezioni.

Brescia - altro stop forzato : è la settimana dei rinvii : La settimana a cavallo fra febbraio e marzo 2018 passerà alla storia come quella dei rinvii. Due a stretto giro di posta: martedì lo stop di Perugia, ieri mattina quello della gara interna con l'...

Monte dei Paschi di Siena/ Mps - Padoan : Governo vuole rinforzarla - non spezzettarla (oggi - 2 marzo) : Monte dei Paschi di Siena news. Mps in Borsa scende sotto quota 3,15 euro ad azione. Le parole di Pier Carlo Padoan sulla banca. Ultime notizie live di oggi 2 marzo 2018

Sanità - Marocco : rafforzare l'azione comune dei Paesi arabi - : Appello del Marocco oggi al Cairo affinché venga data nuova forza alla cooperazione e al coordinamento fra i Paesi arabi per trovare soluzioni adeguate ai problemi del settore della Sanità nel mondo arabo. Il Marocco, ha sottolineato il ministro della Sanità marocchino, Anas Doukkali, in apertura della 49ma sessione del Consiglio arabo dei ministri …

LETTERA/ Zappamiglio - forza Italia - : pronto a portare in Lombardia i bisogni dei cittadini : Il Sindaco di Gorla Maggiore, PIETRO Zappamiglio, ha deciso di candidarsi alle elezioni regionali della Lombardia con Forza Italia.

LETTERA/ Zappamiglio (forza Italia) : pronto a portare in Lombardia i bisogni dei cittadini : Il Sindaco di Gorla Maggiore, PIETRO Zappamiglio, ha deciso di candidarsi alle elezioni regionali della Lombardia in provincia di Varese nella lista Forza Italia

La mossa dei 5 Stelle : tentare di accreditarsi come chi ha già vinto. Col rischio della forzatura : In realtà, è un miraggio col quale il Movimento si ripropone di abbagliare l'elettorato: una sorta di streaming, di trasparenza caricaturale, applicato alla formazione di un esecutivo che quasi ...

Luigi Di Maio invia la lista dei ministri ma non torna al Colle : profilo istituzionale per accreditarsi come forza di governo : Apparire vincente e uomo delle Istituzioni. Luigi Di Maio, in questa tappa finale del suo rally di campagna elettorale, ha il passo di chi vuol dimostrare di essere già dentro la macchina governativa. Quindi prima - qualche giorno fa - sale al Colle per parlare con il numero due, il segretario generale Ugo Zampetti, e poi invia - oggi - per mail la lista dei ministri scelti da lui, uno per uno, se M5s sarà chiamato a formare il ...

Leader di forza Nuova pestato - il centro sociale frequentato da uno dei presunti aggressori : “Suo figlio è dei nostri” : Il figlio di Massimo Ursino, l’esponente di Forza Nuova aggredito la scorsa settimana a Palermo, frequenta i centri sociali e partecipa alle manifestazioni dei gruppi studenteschi di sinistra. Il centro sociale Anomalia rende nota questa “frequentazione dello spazio e dei suoi militanti da parte di Erik Ursino”, primogenito di Massimo dopo che sui social è cominciato un dibattito sull’identità del giovane che si vede accanto a Carlo ...

Palermo - fermati 2 antagonisti per pestaggio Ursino/ Ultime notizie : forza Nuova nel mirino dei centri sociali : Palermo, fermati due antagonisti per pestaggio Ursino. Le Ultime notizie: Forza Nuova nel mirino dei centri sociali. La tensione è alle stelle: sabato è previsto comizio di Roberto Fiore

La forza è decisamente dalla parte dei Rollinz : Un Rollinz, lo sa chiunque abiti in una regione servita da Esselunga, è un piccolo personaggio rotolante di Star Wars. La raccolta della collezione è stata lanciata due volte, la prima nel gennaio-marzo 2016, e la seconda, appena terminata, nel dicembre 2017. Con un successo clamoroso. Sono stati 60 milioni i Rollinz distribuiti (uno a fronte di 25 euro di spesa o 50 punti fragola, per un totale di 24 pezzi). Un esempio di marketing che fa ...