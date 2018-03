La città dei pinguini | una “metropoli” con 1 | 5 milioni di abitanti in Antartide

Porto di Genova - al Vte una “cittadella” dei tir. Pronta entro il 2019 : Un centro servizi al Vte per le esigenze degli autrasportatori. È uno egli impegni strappati dalla categoria all’Autorità portuale. L’intesa ha scongiurato lo sciopero previsto da giovedì a sabato

'Inizia la terza repubblica - quella dei cittadini' : 'Un trionfo'. Così Luigi Di Maio ha definito il risultato elettorale per il M5s, che con il 31,9 per cento si appresta a diventare il primo partito del paese. 'Siamo aperti al confronto con tutti, a ...

Di Maio : "Inizia la Terza Repubblica - quella dei cittadini" : "Per il M5S queste elezioni sono state un trionfo. Siamo i vincitori assoluti, un grande grazie ai circa 11 milioni di italiani che ci hanno onorato della loro fiducia". Così il leader del Movimento Cinque Stelle commenta in conferenza stampa i risultati delle elezioni politiche. "Inizia oggi la Terza Repubblica, quella dei cittadini", esulta Di Maio, che apre al dialogo con le altre forze politiche a cominciare dalla nomina dei ...

'Chi ha votato?' - ecco le risposte dei cittadini napoletani : Qualcuno fugge via, qualche altro risponde 'è segreto'. Alcuni, invece, esprimono con convinzione e fierezza la loro preferenza di voto. I napoletani appena usciti dai seggi elettorali alla domanda 'a ...

Svizzera - referendum No Billag : oltre il 70% dei cittadini contro l’abolizione del canone radiotelevisivo : Il 71% degli svizzeri vuole continuare a pagare il canone radiotelevisivo del servizio pubblico. Si tratta della prima proiezione presentata dall’istituto demoscopico Gfs.bern, che opera per conto dell’ente radiotelevisivo Ssr, sul referendum No Billag di domenica 4 marzo, sostenuto dai partiti di destra in nome del libero mercato. Il governo elvetico aveva però avvertito che il servizio pubblico è essenziale per tutelare i diritti delle ...

Elezioni - città bloccate da congedi elettorali dei dipendenti del trasporto pubblico : disagi da Venezia a Napoli : Da Venezia a Napoli, passando per Roma e Torino: città bloccate a causa troppi i congedi elettorali per scrutatori e rappresentanti di lista tra i dipendenti delle aziende di trasporto. E se nella Capitale il Codacons ha già annunciato che presenterà un esposto alla Corte dei Conti del Lazio affinché apra una indagine sul caso, nel capoluogo campano l’assessore comunale ai Trasporti Mario Calabrese si è sfogato su Facebook, dando la colpa ai ...

Elezioni - Pizzarotti vota +Europa. “Vicina a mie idee. E poi Parma è città dei diritti” : Federico Pizzarotti, sindaco di Parma ed ex M5s, voterà PiùEuropa. “Prima di tutto – scrive su facebook – perché, come disse una volta Rodotà venendoci a trovare, Parma si è dimostrata essere la città dei diritti: qui abbiamo sviluppato prima di tanti, e prima ancora che se ne discutesse in Parlamento, un testamento biologico, il registro delle unioni civili, le cittadinanze civiche e il registro della bigenitorialità. Parma è ...

LETTERA/ Zappamiglio - Forza Italia - : pronto a portare in Lombardia i bisogni dei cittadini : Il Sindaco di Gorla Maggiore, PIETRO Zappamiglio, ha deciso di candidarsi alle elezioni regionali della Lombardia con Forza Italia.

Neve a Milano - in città strade pulite. Ma in Lombardia cancellati oltre il 30% dei treni regionali : Dopo le temperature rigide dei giorni scorsi, anche Milano si è svegliata sotto una coltre bianca. Pochi, al momento, i centimetri caduti ma nelle prossime ore è attesa altra Neve sulla città. Ma a preoccupare è il ghiaccio: “L’accumulo di Neve previsto dovrebbe essere limitato — ha scritto il sindaco Giuseppe Sala su Facebook —. Ritengo che le scuole debbano rimanere aperte. Naturalmente confido nella collaborazione di tutti per ...

NECROPOLIS - LA CITTA' DEI MORTI/ Su Italia 1 il film con Perdita Weeks (oggi - 1 marzo 2018) : NECROPOLIS - La città dei MORTI, il film in onda su Italia 1 oggi, givedì 1 marzo 2018. Nel cast: Perdita Weeks, Ben Feldman e Edwin Hodge, alla regia John Erick Dowdle.

Allerta meteo e neve - stop al 50% dei treni in 5 regioni. Scuole chiuse in molte città : Le previsioni meteo: importanti nevicate su tutto il Centro Nord. Rfi ha attivato lo stato di emergenza grave. Circolazione dell'80% dei treni alta velocità sulla direttrice Milano-Roma-Napoli ...

Cittadinanza - statistica - Costituzione e Novecento : le new entry dei programmi di scuola dell’infanzia ed elementari : Un tempo era il programma scolastico oggi si chiamano “indicazioni nazionali”. La sostanza non cambia: è la bussola di ogni insegnante della scuola dell’infanzia e del primo ciclo che da giovedì scorso dovrà abituarsi a familiarizzare con nuove parole che il ministero dell’Istruzione ha voluto sottolineare e introdurre. Nei prossimi anni maestri e professori delle medie dovranno dare più attenzione alle lingue (quella madre e quelle straniere), ...