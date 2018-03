La Borsa non crolla | -0 | 4% E anche lo spread tiene

La Borsa limita i danni - nonostante l'incertezza politica - . Timori in Europa : Le prime dichiarazioni di esultanza di Le Pen e dell'olandese islamofobo Wilders. Prudenti Juncker e Macron -

Canone Rai abolito (o rimBorsato) per gli over 75 a basso reddito : Un decreto dei Ministeri dell’Economia e dello Sviluppo Economico ha modificato i requisiti per l’esenzione del Canone Rai per gli over 75: ecco i nuovi requisiti per ottenere e le modalità per presentare la relativa domanda....

Saras dopo l'addio a Gian Marco Il business che non piace in Borsa La dinasty della famiglia Moratti : Se il buongiorno si vede dal mattino, quella di Saras a Piazza Affari è una storia che nasce al tramonto e prosegue fino alla notte fonda. “Devo confermare che non ci capisco un granché di Borsa”, ovvio il suo ruolo era quello di presidente dell’Inter, il “giocattolo” di famiglia, ma probabilmente la stessa affermazione poteva essere attribuita anche al fratello Gian Marco Segui su affaritaliani.it

La Capsula endoscopica non ancora rimBorsabile : ... Azienda Ospedaliero-Universitaria, Città della Salute e della Scienza di Torino, coordinatore della stesura delle Linee Guida della Società Europea di Endoscopia Digestiva sulle indicazioni cliniche ...

Le elezioni e l'effetto Juncker turbano - ma non troppo - Borsa e spread : E i mercati, eccitati da nuovi segnali positivi dall'economia Usa, hanno accolto con entusiasmo il messaggio. Tornano a salire dollaro e petrolio, mentre si allontana il rischio di una guerra ...

Juncker spaventa Piazza Affari. I timori del presidente della Commissione europea sul 'governo non operativo' dopo il 4 marzo manda la Borsa ... : La politica dei moniti e dei diktat di Bruxelles è morta e sepolta" afferma l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Fabio Massimo Castaldo. Secondo Emma Bonino, invece, "Juncker dice quello che ...

Il crollo in Borsa di Vivendi non influenza TIM : Il crollo in Borsa di Vivendi non impensierisce più di tanto TIM , positiva a Piazza Affari con un guadagno dello 0,61% a 0,692 euro. Il conglomerato media francese sta cedendo oltre 7 punti ...

Borsa parte di slancio - nonostante euro sopra 1 - 25. A Milano bene Eni : La moneta unica si è portata ai massimi dal novembre 2014 rispetto al dollaro ma non impedisce ai mercati di salire incoraggiati da Wall Street. A Piazza Affari sono gettonate le azioni del cane a sei zampe dopo i conti. bene Fca nell'attesa della quotazione di Magneti Marelli...

La Borsa non è il Superenalotto : ... mentre si parla di trasparenza sui costi, mentre si ragiona sul valore della consulenza e da chi questa venga realmente erogata, si rischia di trascurare la cronaca degli ultimi giorni. Mi riferisco ...

Borsa di Tokyo guida i rialzi in Asia nonostante forza yen - Kuroda rimane alla guida della BoJ : Come da attese, il governo di Shinzo Abe ha nominato Kuroda per un secondo mandato di cinque anni come governatore della BoJ, dando un chiaro segnale di continuità della politica monetaria ...

Borsa - il crollo mondiale e la grande paura. L'anonimo 'operatore anziano' : 'Superbolla - cosa sta per succedere' : L'effetto panico a Piazza Affari non finirà tanto presto. Il tracollo di Wall Street , che ha chiuso lunedì sera a -4,6%, è epocale: in termini percentuali è il peggiore dall'agosto 2011, in termini ...

Fca non reagisce in Borsa a S&P - -3 - 6% : ANSA, - MILANO, 5 FEB - Seduta negativa per Fca in Piazza Affari, dove non ha reagito al rialzo del rating da parte dell'agenzia Standard & Poor's da BB a BB+, con outlook positivo: il titolo del ...

"In Borsa Di Maio prende 0 voti Lega al governo? Non preoccupa" Dubbi sugli effetti della flat tax. E... : Elezioni 2018 e mercati finanziari, intervista di Affaritaliani.it a Mario Spreafico, direttore investimenti di Banca Leonardo. "La data più importante c'è già stata ed è quella dell'arrovazione della nuova legge elettorale" Segui su affaritaliani.it

Alle Ferrovie la Borsa non piace più : L'ad Mazzoncini: 'Per trovare capitali meglio i bond'. E Ntv consegna i documenti a Consob Le Ferrovie dello Stato stanno ripensando all'eventualità di quotarsi a Piazza Affari. L'amministratore ...