L' 1% dello stipendio dei calciatori in beneficenza | la nobile iniziativa di Mata a cui

"Non ho restituito parte dello stipendio perché avevo un debito importante con Equitalia" : Sarebbe legata ad un "debito importante" con Equitalia la mancata restituzione di parte dello stipendio da parte del consigliere emiliano-romagnolo, Gianluca Sassi, tra gli espulsi M5s. L'ha scritto lui stesso in un lungo post sul proprio sito, ribadendo di essere pronto a "affrontare le conseguenze delle mie scelte" senza però accennare a possibili dimissioni.Sassi ha spiegato che "il problema" è nato quando il suo stipendio, ...

L’inchiesta delle Iene ha demolito il mito M5s del dimezzamento dello stipendio : L'inchiesta delle Iene ha fatto a pezzi uno dei principali miti fondativi del Movimento 5 stelle: il dimezzamento dello stipendio con annessa restituzione di una parte delle somme incassate. Insomma, la tanto strombazzata "onestà".Non soltanto il dimezzamento è una bufala perché i tagli si fermano intorno al 10-15% del totale dei soldi incassati (23 su 135 milioni), ma addirittura volti M5s di primo piano, capigruppo e ...

M5S - corsa a fare i bonifici online per restituire i soldi dello stipendio : Come oramai tutti sanno, ho deciso di chiudere la mia esperienza politica quindi molte delle notizie che ho mi arrivano da giornali e telegiornali. Da quanto ho capito - conclude Giordano - hanno ...

Statali - via libera per l'aumento dello stipendio. Vigili del fuoco - contratto firmato : 84 euro al mese in più : Arriva l'aumento. La Corte dei conti, riunita oggi in adunanza alle 15, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha certificato il rinnovo contrattuale degli Statali per il triennio...

Statali - per l'aumento dello stipendio c'è il via libera della Corte dei Conti : Arriva l'aumento. La Corte dei Conti, riunita oggi in adunanza alle 15, secondo quanto apprende l'Adnkronos, ha certificato il rinnovo contrattuale degli Statali per il triennio 2016-2018. È arrivato ...

Guarin : 'Inter - tornerei subito. Mi andrebbe bene anche un quinto dello stipendio attuale' : Ad affermarlo è lo stesso Guarin, intervenuto nel corso di un'Intervista esclusiva ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. "L'Inter per me è una famiglia, una seconda casa. In nerazzurro tornerei ...

Così si risparmia il 30% dello stipendio : Siamo ancora agli esordi del 2018, il periodo è quindi giusto per fare progetti ed elencare i buoni propositi. Alzi la mano chi nell’elenco ha un taglio delle spese o comunque il desiderio di risparmiare per raggiungere nuovi obiettivi. Ecco, se avete alzato la mano dovete anche continuare a leggere, perché stiamo per svelarvi delle strategie ad hoc testate sul campo (no, tranquilli, non parliamo del classico quaderno entrate-uscite). Grazie ad ...

Nel nuovo Cda anche un dipendente Rai : "Eletto con il doppio turno". Il nodo dello stipendio : Possibile che il regolamento, alla fine, non disciplini esplicitamente il compenso complessivo e la questione della aspettativa rimettendo queste decisioni al ministero dell'Economia , azionista ...

Agos Ducato Cessione del Quinto dello stipendio o pensione : opinioni prestito e requisiti : La Cessione del Quinto di Agos Ducato è una delle modalità di prestito online con cui è possibile rimborsare una somma di denaro richiesta in prestito. Questa forma di rimborso è piuttosto particolare ed è vincolata a una serie di condizioni che non sono previste per i normali prestiti personali Agos. Oggi ne analizzeremo gli aspetti positivi e negativi. >>> CLICCA QUI E FAI UN PREVENTIVO GRATUITO: SCOPRI SUBITO IL MIGLIOR prestito CON ...

Personale ATA : dall’aumento dello stipendio al nuovo bando - ecco le novità 2018 : Il nuovo contratto dei lavoratori statali che riguarda il comparto scuola è ormai pronto, in attesa che la parte finanziaria del documento venga vidimata dalla Ragioneria dello Stato e dalla Corte dei Conti. Per la categoria del Personale ATA l’ARAN fa sapere che aumenti (85 euro mensili) ed arretrati ci saranno in busta già dal prossimo mese. Nel dettaglio al massimo a marzo si potrà avere sia l’aumento di stipendio che fuoriuscirà dal rinnovo ...