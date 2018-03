Kim Jong-un disposto a portare avanti il dialogo tra le due Coree

Coree - Kim Jong-un vuole dialogo con gli Usa e offre moratoria su nucleare : “Un colloquio a cuore aperto”. Così ieri il leader nordcoreano Kim Jong Un ha accolto la delegazione sudcoreana arrivata a Pyongyang per una missione di due giorni e durante la cena di benvenuto il presidente ha espresso il desiderio di “scrivere una nuova storia di riunificazione nazionale”. E oggi è arrivata la notizia – direttamente dalla Blue House, la presidenza sudcoreana – che la Corea del Nord vuole il ...

Kim Jong-un : l'inizio di "una nuova storia di unificazione della patria" - : Kim Jong-un ha espresso "la volontà fondamentale e un forte desiderio di promuovere i rapporti tra le due Coree". Gli hanno consegnato una lettera del presidente della Corea del Sud, e l'ambasciatore ...

Vertice tra le due Coree : storico incontro tra Kim Jong-un e Moon Jae-in a fine aprile : Vertice tra le due Coree: storico incontro tra Kim Jong-un e Moon Jae-in a fine aprile Tra i temi sul tavolo l’allentamento delle tensioni militari nella penisola e il rafforzamento del dialogo tra Pyongyang e Stati Uniti Continua a leggere L'articolo Vertice tra le due Coree: storico incontro tra Kim Jong-un e Moon Jae-in a fine aprile proviene da NewsGo.

Inviati sudcoreani a cena da Kim Jong Un : Moon spinge per dialogo : ... Il presidente sudcoreano Moon Jae-in prosegue nella sua iniziativa per riportare la crisi nucleare e missilistica nordcoreana nell'alveo di un processo negoziale che porti a una soluzione politica. ...

Coree : Kim Jong-un ospita inviati Seul : ANSA, - PECHINO, 5 MAR - Il leader nordcoreano, Kim Jong-un, ha ospitato una cena di benvenuto per la delegazione sudcoreana giunta nel pomeriggio a Pyongyang per una missione di due giorni e composta ...

Coree - il dialogo continua : una delegazione di Seul a cena da Kim Jong-un : In cambio il Nord potrebbe fare leva su Seul per allargare le maglie delle sanzioni economiche internazionali che, per quanto porose, stanno mettendo in difficoltà la sua economia. Tornata in patria, ...

Due importanti funzionari sudcoreani sono partiti per la Corea del Nord : incontreranno Kim Jong-un : Due importanti funzionari sudCoreani sono partiti lunedì per incontrare il dittatore NordCoreano Kim Jong-un, in quella che sarà la prima riunione di questo livello degli ultimi sei anni. I due funzionari sono Chung Eui-yong, consigliere per la sicurezza nazionale del The post Due importanti funzionari sudCoreani sono partiti per la Corea del Nord: incontreranno Kim Jong-un appeared first on Il Post.

I passaporti brasiliani usati da Kim Jong-un e Kim Jong-il - visti e raccontati da Reuters : Reuters ha pubblicato le immagini di due passaporti brasiliani intestati all’attuale dittatore nordcoreano Kim Jong-un e a suo padre e suo predecessore, Kim Jong-il, e rilasciati negli anni Novanta. I due passaporti – ottenuti in maniera fraudolenta, ha scritto Reuters The post I passaporti brasiliani usati da Kim Jong-un e Kim Jong-il, visti e raccontati da Reuters appeared first on Il Post.

Reuters svela i passaporti falsi con cui Kim Jong un e suo padre andavano in Occidente : Potevano viaggiare liberamente in Occidente, negli anni a cavallo del 2000. Per l'attuale leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, e suo padre, l'ex presidente Kim Jong-il, bastava esibire i passaporti brasiliani che sono stati svelati da un'inchiesta condotta da Reuters, che ha sentito cinque fonti di alto livello nel settore della sicurezza in Europa e ha pubblicato le immagini delle fotocopie dei documenti di viaggio utilizzati.padre e figlo ...

La fragile tregua in Siria e l'asse Putin-Kim Jong un-Assad : Dopo la tregua "à la carte" ecco la "tregua oraria" (dalle 9 alle 14). Voluta, quest'ultima, da colui che dovrebbe essere super partes e non il più solido alleato del regime di Bashar al-Assad: il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. La Siria, si è detto nei giorni scorsi, può essere la tomba delle Nazioni Unite. Così è. E uno dei maggiori responsabili è colui che si è fatto ...

Corea del Nord - la scoperta terrificante sui missili di Kim Jong-un : la loro origine e perché può colpire subito : Nonostante le Olimpiadi e la traballante pax che hanno portato, il mondo continua a guardare con sospetto alla Corea del Nord e al suo arsenale. E proprio sui missili balistici intercontinentali a disposizione di Kim Jong-un , si scopre che potrebbero essere stati ...

Arriva Kim Jong-un e le cheerleader nordcoreane vanno in tilt. Ma è un sosia : In tribuna spunta il sosia di Kim Jong-un e le cheerleader nordcoreane rischiano di andare in tilt. Un fuoriprogramma ha animato la giornata olimpica al Kwandong Hockey Center di Gangneung, dove la squadra di hockey femminile delle Coree è scesa sul ghiaccio per affrontare il Giappone in un match finito 4-1 per la selezione nipponica.L'episodio è stato documentato su Twitter, con dovizia di particolari, da Vincent Bevins, ...

Corea del Nord - una nuova straordinaria apertura di Kim Jong-un Video : #Kim Jong-un gonfia il petto e ne ha tutti i motivi. La mossa di inviare a Pyeongchang la sorella, Kim Yo-jong, in occasione della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali si è rivelata vincente. La giovane dirigente politica, oltre ad aver catalizzato l'attenzione di tutto il mondo per la sua storica stretta di mano al presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, ha conquistato tutti per i suoi modi gentili e discreti [Video]. Sul ...

Coree - Kim Jong-un : 'Continuare con la riconciliazione' : Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha detto di ritenere importante continuare a creare uno spirito di riconciliazione tra le due Coree. Lo riferisce l'agenzia di stato Kcna. Nelle sue prime ...