Juventus | Buffon | ' Mia ultima partita in Champions? No | sono ottimista per natura'

Tottenham-Juventus - Buffon commosso : il ricordo di Astori ed il futuro : Tottenham-Juventus si avvicina la fondamentale gara di valida per gli ottavi di Champions League, la squadra di Allegri chiamata all’impresa per superare il turno. In conferenza stampa il portiere Buffon che commosso ha ricordato anche Astori: “Scenderemo in campo anche per Davide Astori, per capire una volta in più la fortuna che abbiamo ad averlo conosciuto e a poter essere qui oggi per ricordarlo”, ha detto a Premium. ...

Juventus - Chiellini a tutto campo : il Tottenham - il rinnovo - la Nazionale e Buffon : La Juventus si prepara per la gara di Champions League contro il Tottenham, gara fondamentale per la squadra di Massimiliano Allegri, l’intenzione è quella di ottenere il pass per i quarti di finale. Intervistato da ‘Il Giornale’ ha parlato il difensore Giorgio Chiellini, ecco le indicazioni su presente e futuro: “Astori? Il dolore è troppo grande, preferisco il silenzio. Kane lo metto con gli alieni? “Stiamo parlando di ...

Juventus - Champions-Buffon : il bivio Tottenham tra presente e futuro : Gigi Buffon, 40 anni. Getty L'uomo ha scritto una lettera apertissima per la tragedia che ha colpito Davide Astori, il capitano accolse con un bacio Matuidi, il giocatore è convinto che 'smettere o ...

Juventus-Buffon - incontro per il futuro dopo il match con il Tottenham : si va verso il rinnovo : Juventus-Buffon, incontro per il futuro dopo il match con il Tottenham: si va verso il rinnovo Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus-Buffon- L’attesissimo incontro tra Buffon e la Juventus, per discutere del futuro del numero uno bianconero, potrebbe concretizzarsi dopo il match di Champions League contro il Tottenham. Questo è ciò che riporta ...

Matuidi : 'Juventus - che classe! Buffon mi ha accolto con un bacio' : E il suo primo impatto con il mondo Juventus difficilmente lo scorderà: "Il mio primo contatto con Buffon? Un bacio, sì proprio così. Mi ha dato un bacio appena sono arrivato alla Juventus. L'ho ...

Lazio-Juventus - Allegri : “Higuain è out - Dybala e Buffon giocano. Siamo fiduciosi per la Champions” : “Higuain tra i convocati non c’è”. Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri annuncia il forfait di Gonzalo Higuain per il match di domani all’Olimpico contro la Lazio: “Oggi si è allenato ma aveva ancora un po’ di dolore alla caviglia – aggiunge Allegri -. Per la sfida di Champions a Londra con il Tottenham mancano ancora 5 giorni e Siamo fiduciosi”. L'articolo Lazio-Juventus, Allegri: ...

Juventus - novità incredibili sul futuro del portiere Buffon : la situazione : La Juventus si prepara per la difficile trasferta di campionato contro la Lazio, passo fondamentale per la lotta salvezza. Ma a tenere banco è anche il mercato ed in particolar modo il futuro del portiere Buffon, nelle ultime ore importanti novità ed aggiornamenti da parte Silvano Martina, agente del portiere della Juventus, a Rmc Sport: “Il tempo dirà come si sente. Deve essere lui, e solo lui, a decidere. Se continua è perché vuole fare ...