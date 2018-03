Juventus | Allegri | Higuain e Dybala in campo dall' inizio Buffon | Il mio

Tottenham-Juventus - Allegri scatenato : annuncio su Higuain e Dybala : Tottenham-Juventus, match fondamentale valido per gli ottavi di finale di Champions League, la squadra di Allegri chiamata a ribaltare il 2-2 dell’andata. Il tecnico Massimiliano Allegri in conferenza stampa ha dato importanti indicazioni di formazioni su Higuain e Dybala: “Higuain e Dybala giocano. Gonzalo ha fatto differenziato, è da due giorni in squadra. Sono pronti per giocare, Paulo ha recuperato bene dalla Lazio. È’ una ...

Champions League Juventus - Allegri : 'Giocano Higuain e Dybala' : La gara di Monaco del 2016? - continua il tecnico a Premium Sport - Dobbiamo fare una partita diversa da quella contro il Bayern perché abbiamo giocatori con caratteristiche diverse. E' una partita ...

Tottenham-Juventus - la conferenza stampa di Allegri e Buffon LIVE : Dentro o fuori. La Juventus, a Londra, ha un solo risultato possibile: la vittoria. Servirà una super prestazione alla squadra di Massimiliano Allegri contro il Tottenham per superare gli ottavi di ...

Tottenham-Juventus - i convocati di Allegri : un’assenza importante : Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati della Juventus in vista della trasferta di domani in quel di Londra. I bianconeri saranno impegnati nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, dopo il 2-2 della gara d’andata servirà ribaltare l’iniziale vantaggio degli inglesi. Assente Mandzukic il quale non ha smaltito i propri problemi fisici. Ecco i convocati della ...

Tottenham-Juventus - Higuain dal primo minuto : la soluzione tattica di Allegri con Dybala : Tottenham-Juventus, si avvicina il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, partita che vale una stagione per la squadra di Massimiliano Allegri che deve provare a vincere dopo il pareggio nella gara d’andata per 2-2. Nelle ultime partite la Juventus ha dovuto rinunciare ad Higuain per infortunio, il Pipita è tornato ad allenarsi e dovrebbe essere impiegato dal primo minuto, ok anche De Sciglio, in ballottaggio per una maglia da ...

Juventus - Allegri e le sue folli convinzioni : il tecnico si è creato (da solo) un bel problema : Massimiliano Allegri si appresta a preparare la gara di mercoledì contro il Tottenham, valida per l’approdo ai quarti di finale di Champions League. Si fa un gran parlare nelle ultime ore delle condizioni di Higuain, il quale sembra essere in netta ripresa in vista della gara che potrebbe valere una stagione. Ebbene, i caso di rientro del Pipita, Allegri si troverebbe a dover affrontare un bel problema di formazione. Il suo 4-3-3 sembra ...

Juventus - Lucas : "Attento Tottenham - con la banda Allegri nulla è scontato" : Non sempre il calcio mercato invernale è una fiera del bollito o di affari di ripiego. Lo sbarco di Lucas Moura al Tottenham è uno dei colpi migliori della fiera inglese del gennaio 2018. Qui siamo di ...

Juventus - in vista del Tottenham Allegri si gode Dybala e valuta le condizioni di Higuain e Mandzukic : TORINO - Domenica di lavoro a Vinovo, in vista del prossimo impegno decisivo mercoledì a Londra per il ritorno degli ottavi di Champions contro il Tottenham. Ancora in dubbio Gonzalo Higuain che ha ...

Juventus - Allegri : "Il pari era più giusto. I ragazzi sono straordinari da 6 anni" : Massimiliano Allegri sapeva che contro la Lazio sarebbe stata una brutta partita. Ma quando, al 92' si era ancora sullo 0-0, il tecnico toscano si era quasi rassegnato a portare a casa solo un punto. ...

Juventus - Allegri : 'Squadra caratterialmente straordinaria' : ' I ragazzi sono stati molto svegli e sono rimasti in partita fino alla fine, altrimenti un gol all'ultimo non l'avremmo fatto. Sotto l'aspetto caratteriale i ragazzi sono stati straordinari come lo ...

Allegri : 'Volevo una Juventus tosta : siamo straordinari da sei anni' : ' Avevo chiesto ai ragazzi una gara tosta perché in Coppa Italia avevamo sprecato tanto', ha spiegato il tecnico ai microfoni di Premium Sport. IL CARATTERE - ' Loro si chiudevano molto bene e la ...

Juventus brutta ma vincente : ecco il punto di vista di Allegri a caldo : La Juventus ha vinto allo scadere sul campo della Lazio, grazie ad un acuto di Dybala a pochi secondi dal termine dell’incontro. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri ha parlato nel post-gara ai microfoni di Premium Sport con un chiaro sorriso sulle labbra: “Era una partita difficile, la Lazio è terza in classifica. Noi davanti eravamo un po’ contati, ma abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. Stasera alla squadra ho ...

Lazio-Juventus 0-1 - il tabellino : Allegri era partito con il 3-5-2 : Lazio-Juventus 0-1 PRIMO TEMPO 0-0 MARCATORI: Dybala al 48' s.t. LAZIO , 3-5-2, : Strakosha; Luiz Felipe, De Vrij, Radu; Lulic , dal 45' st Murgia, , Parolo, Leiva, Milinkovic, Lukaku; Luis Alberto , ...

Infortunio Mandzukic è out / Lazio-Juventus - Allegri vara il tridente tutto sudamericano : Nuovo Infortunio per Mario Mandzukic: un problema muscolare costringe l'attaccante della Juventus a dare forfait e a saltare la sfida in programma all'Olimpico di Roma contro la Lazio.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 14:07:00 GMT)