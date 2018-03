Judo | anche Ryunosuke Haga infortunato | niente Campionati Giapponesi Dubbio per la

oasport

(Di martedì 6 marzo 2018) Dopo il campione mondiale in carica Aaron Wolf (clicca qui per saperne di più),l'altro big giapponese della categoria 100 kg ha subito un infortunio che non gli permetterà di partecipare ainazionali di aprile. Stiamo parlando del ventiseienne, già campione iridato nel 2015, che ha patito una dislocazione della spalla in occasione dell'ultimo Grand Slam di Düsseldorf. In assenza di Wolf ed, Kentaro Iida, numero trentaquattro del ranking mondiale, sarà il favorito per la vittoria della rassegna nipponica. Il dilemma però riguarda soprattutto le convocazioni per iMondiali di Baku 2018: i tecnicisi atterranno ai risultati degli All Japan Championships, oppure temporeggeranno per cercare di recuperare almeno uno tra Wolf ed?