James Dean | il mistero della sua giacca rossa

(Di martedì 6 marzo 2018) Il giubbotto rosso indossato dain Gioventù Bruciata è stato al centro dell’attenzione per diversi giorni. E pensare che se non fosse stato per il regista Nicholas Ray, nessuno avrebbe mai saputo il colorepiù emblematica di Hollywood. Sì, perché fortemente convinto del valore psicologico dei colori, il regista Ray decise (dopo le prime scene in bianco e nero) di girare il film proprio a colori. Fu così che il red jacket prodotto da Bud Berma in 100% nylon passò alla storia. E il web è pieno di copie, alcune delle quali oggettivamente di migliore fattura. Ma ricordo che era la primavera del 1955 quando la costumista Mabry Moss lo acquistò da Mattsons’ Sportswear for Men a Hollywood, California. E solo lui, l’unico, l’originale red jacket indossato danelle riprese è stato battuto all’asta del 3 Marzo 2018 dalla ...