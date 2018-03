Ivory | 89 anni di classe premiato per il film dell' italiano Guadagnino

ilgiornale

(Di martedì 6 marzo 2018) Pedro Armocida90il prossimo 7 giugno, il regista Jamesè il vincitore più anziano di un Oscar competitivo, non contano dunque quelli, quasi sempre riparatori, dati alla carriera. Peraltro la statuetta gli è stata consegnata per la migliore sceneggiatura non originale di Chiamami col tuo nome, del nostro Luca, tratta dall'omonimo romanzo di André Aciman edito in Italia da Guanda.Una costante, questa die i libri, che l'ha portato, fin dall'esordio nel 1963 con Il capofamiglia (tratto dall'omonimo romanzo di Ruth Prawer Jhabvala che poi collaborerà spesso con lui per le sceneggiature) a dirigere quasi sempre riduzioni di testi letterari come i più celebri Quartet (1981), I bostoniani (1984), Camera con vista (1985), Mr. & Mrs. Bridge (1990), Casa Howard (1991), Quel che resta del giorno (1993).Con il suo stile personale, molto ...