' Isola | non ho visto portare la marijuana | ma sentivo l' odore' | la rivelazione di Chiara

Striscia la notizia vs Isola dei famosi/ Chiara Nasti contraddice la Marcuzzi : "Marijuana usata - non ci piove" : Nuovo servizio di Striscia la notizia sull'Isola dei famosi 2018 e il canna-gate. Il tg satirico risponderà alla frecciatina lanciata in diretta da Alessia Marcuzzi?(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 23:03:00 GMT)

“Sto malissimo - vi prego aiuto”. Ma nessuno la soccorre. Isola dei famosi choc : un malore nella notte e forti crampi mettono a terra la naufraga - ma i la ignorano senza pietà e la motivazione è forte. Lei è disperata : “Non posso mica morire…” : Ormai nel vivo, all’Isola dei famosi si sono definiti ruoli e strategie. Forse non ce la farà ad arrivare fino alla fine (e non è detto), ma Francesca Cipriani si sta conquistando l’affetto del pubblico e anche dei naufraghi. Il suo carattere allegro e le sue uscita da ‘svampita’ effettivamente sono comiche. Ma sebbene si sia ricavata la sua nicchia, c’è anche chi in Honduras non la digerisce molto. ...

Chiara Nasti - verità su cannagate-Isola dei famosi 2018/Non fumava solo Monte - Eva parlava solo di questo : Chiara Nasti si sfoga ai microfoni del settimanale Chi svelando nuovi dettagli sul canna-gate e sulle diChiarazioni fatte da Eva Henger su Francesco Monte.(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 : Alessia Marcuzzi spoilera involontariamente 'L'Isola che non c'è' : Alessia Marcuzzi, ignorando di essere collegata con la Palapa, rivela ai naufraghi l'esistenza di una seconda Isola.

“Hanno fumato insieme”. Droga all’Isola dei famosi - è l’apoteosi. La bomba è stata sganciata : Francesco Monte non si è ‘sballato’ da solo - ma in compagnia di altri naufraghi famosi. Sono stati fatti i nomi ed ecco le prove. Adesso la situazione si complica parecchio… : Lunedì 5 marzo è in andata la settima puntata de L’Isola dei famosi. Alessia Marcuzzi, molto sexy (con quella gonnellina con le frange) ha esordito con una frecciatina a Striscia la notizia: “Svicolona, come mi chiamano gli amici di Striscia, stasera affronterà il confronto tra Craig e Franco”. Come molti di voi sapranno, Antonio Ricci si è accanito non poco su questa ultima edizione del reality e la padrona di casa ha fatto una battuta per ...

Isola dei Famosi - eliminata Paola Di Benedetto : Filippo Nardi - e non solo lui - rimpiangerà le sue curve : Paola Di Benedetto deve lasciare l'Isola dei Famosi , SPECIALE 1 - SPECIALE 2 - TUTTI I , , dopo un complicatissimo e quasi incomprensibile meccanismo di votazioni incrociate, eliminazioni, ripescaggi&...

Rosa - Alessia e Simone in nomination. Franco respinge le accuse di omofobia. Paola out. Elena e Nadia sull'Isola che non c'è : L'Isola dei Famosi si conclude con le nomination di Rosa, Alessia e Simone. Alessia Marcuzzi conferma che la prossima settimana il reality andrà in onda di lunedì. Su Leggo.it la...

“Oddio!”. Isola - Stefano De Martino si è presentato così in diretta - ma poi… Non l’aveva mai fatto prima - in 40 giorni di reality. E quando - finalmente - il ballerino si convince si leva un boato. Guardare per credere : Stefano De Martino, finalmente! Dopo un mese e mezzo di Isola dei Famosi l’inviato cede alle richieste delle fan (e di Mara Venier). Succede tutto durante la settima diretta, che è stata, come al solito, piena di sorprese e colpi di scena. In breve: Elena Morali ha perso la sfida al televoto con le altre nominate, Bianca Atzei e Alessia Mancini, ma, traghettata all’Isola che non c’è, di cui ignorava l’esistenza, ha ...

Isola dei Famosi 2018 : l’Isola che non c’è : Forse era meglio parlare della canna, del «quartetto del segreto» smascherato da Striscia e che, insieme a Monte, inchioderebbe anche Paola Di Benedetto, Marco Ferri e Rosa Perrotta. Almeno ci saremmo risparmiati la triste pagina sulla presunta omofobia di Franco Terlizzi e le obiezioni, giustissime, del pubblico sul rientro in gioco di Nadia Rinaldi e della Di Benedetto (e i soldi spesi al televoto per eliminarle?). L’Isola dei Famosi che ...

Nonna Pellegrina ipnotizzata da Giucas Casella/ Isola dei Famosi 2018 - l'esperimento finisce tra le lacrime : Nuovo esperimento in diretta all'Isola dei Famosi 2018 di Giucas Casella. Il sensitivo ipnotizza anche la Nonna di Simone Barbato, Pellegrina, che finisce in lacrime(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 00:30:00 GMT)

ELENA MORALI/ Eliminata - sbarca all'Isola che non c'è. Battere Di Benedetto e Rinaldi al televoto? : ELENA MORALI ha stabilito una tregua con Bianca Atzei nell'ultima settimana di gioco all'Isola dei Famosi 2018. Il fidanzato Gianluca Furbelli Scintilla la difende in studio e sui social(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 23:40:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018 - settima puntata del 5 marzo in diretta. Franco respinge le accuse di omofobia : «Craig se non mi chiedi scusa ti denuncio» : Alessia Marcuzzi - settima puntata Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 arriva all’appuntamento con la settima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras nel corso della serata. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della settima puntata di lunedì 5 marzo 21.37: Inizia la settima ...

“Chi torna a casa e chi resta in gioco”. Isola - il verdetto del pubblico. Filippo - Nadia - Cecilia e Paola : tutti in trepidazione - ma c’è posto solo per due. E quando Alessia Marcuzzi legge il secondo nome - un momento di ‘panico’ : non sa se vuole più rientrare : Isola dei Famosi, diretta importantissima: la settima puntata è quella in cui, tra le altre cose, si conoscerà il destino dei quattro ex naufraghi che hanno vissuto gli ultimi giorni sull’Isola che non c’è, lontano dal gruppo, che non ne conosce nemmeno l’esistenza. E infatti Alessia Marcuzzi, ancora prima di aprire il collegamento, lo ricorda a Mara Venier, ormai regina degli spoiler al reality di Canale 5. Ancora: ci ...

“Ma come?”. Isola - durante la diretta il messaggio di Francesco Monte. Lo pubblica sui social proprio mentre Alessia Marcuzzi è collegata con gli ex naufraghi. No - non ce l’aspettavamo. Paola - sicuro - ancora meno : Isola dei Famosi, si torna al martedì. La diretta, la numero 7 di questa edizione, parte come al solito con le anticipazioni della padrona di casa. Alessia Marcuzzi, dopo aver salutato il pubblico, annuncia che ci sarà il tanto atteso confronto tra Craig Warwick e Franco Terlizzi. Quest’ultimo è stato accusato dal sensitivo di aver pronunciato frasi omofobe nei suoi confronti. La produzione dovrà fare chiarezza sull’accaduto ...